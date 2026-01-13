Á°ÅÄ°¦¡¢¼¡ÃË¡¦ÃæÂ¼Ä¹»°Ïº¤ÈÂçÊª½÷Í¥¤ÎÉñÂæ¤Ø ¹ë²Ú4¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¤ª·»¤µ¤ó¤Ë¡×¡ÖÀµÁõ»Ñ¤¬ÑÛ¡¹¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/13¡Û¸µ»ÒÌò¤Ç½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄ°¦¤¬1·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼¡ÃË¤ÎÃæÂ¼Ä¹»°Ïº¤ÈÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤Î¼ç±éÉñÂæ¤ËË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°ÅÄ¤Ï¡ÖÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¼ç±éÉñÂæ¡Ø¥Ô¥¢¥Õ¡Ù¾å±é200²ó¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Æü¤Ë´äºê¹¨Èþ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÄ¹»°Ïº¤¬¸æ½Ë¤¤¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥Æ¡¼¥ë¥³¡¼¥È¤Ç ÀµÁõ¤·¤Æ¡×¤È¡¢¥Ó¥·¥Ã¤ÈÀµÁõ¤ò·è¤á¤¿Ä¹»°Ïº¤¬¡¢ÂçÃÝ¡¢´äºê¡¢¤½¤·¤ÆÁ°ÅÄ¤ÈÊÂ¤ó¤À¹ë²Ú¤Ê4¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¹»°Ïº¤¯¤ó¤ÎÀµÁõ»Ñ¤¬ÑÛ¡¹¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¤ª·»¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Æ¥¦¥ë¥Ã¤È¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂçÃÝ¤µ¤ó¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Æü¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°ÅÄ¤Ï2009Ç¯¤Ë²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÆóÂåÌÜ ÃæÂ¼´ªÂÀÏº¡Ê¸½Ï»ÂåÌÜ ÃæÂ¼´ª¶åÏº¡Ë¤È·ëº§¡£2011Ç¯2·î22Æü¤ËÂè°ì»Ò¤ÇÄ¹ÃË¤Î»°ÂåÌÜ ÃæÂ¼´ªÂÀÏº¡ÊËÜÌ¾¡¦¼·½ïÈ¬¡Ë¤ò½Ð»º¡£2013Ç¯5·î22Æü¤ËÂèÆó»Ò¤Ç¼¡ÃË¤ÎÆóÂåÌÜ ÃæÂ¼Ä¹»°Ïº¡ÊËÜÌ¾¡¦Å¯Ç·¡Ë¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Á°ÅÄ°¦¡¢ÃæÂ¼Ä¹»°Ïº¤ÈÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤Î¼ç±éÉñÂæ¾å±é200²ó¤ò½ËÊ¡
¢¡Á°ÅÄ°¦¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
