【セブン‐イレブン】「チーズの虜」シリーズから、焼きパスタやフランクドッグなど発売開始!

セブン‐イレブン･ジャパンは、「チーズの虜」シリーズを新たに立ち上げ、1月13日から順次、「チーズの虜 焼きカルボナーラ」「チーズの虜 フランクドッグ」の2品を全国で発売する。

幅広い世代から愛されるチーズに注目した「チーズの虜」では、チーズの魅力を最大限に引き出し、「のびるチーズ」「あふれるチーズ」「濃厚チーズ」がそれぞれ楽しめる。焼きパスタやフランクドッグなどをはじめ、今後もシリーズ新商品を随時発売する予定だという。

セブン‐イレブン「チーズの虜」シリーズ

◆チーズの虜 焼きカルボナーラ

焼き目がついたパスタにチーズを重ねた、焼きカルボナーラ。熱々に温めて持ち上げるとチーズが伸び、チーズとカルボナーラソースのコクが広がる背徳感のある味わいに仕立てた。

【価格】

税込594円

【栄養成分】

熱量:641kcal

たんぱく質:29.4g

脂質:29.4g

炭水化物:67.0g(糖質:62.3g、食物繊維:4.7g)

食塩相当量:4.7g

セブン‐イレブン チーズの虜 焼きカルボナーラ

◆チーズの虜 フランクドッグ

ジューシーなフランクとあふれるチーズが楽しめるフランクドッグ。パルメザン･ゴーダ･チェダー･モッツァレラの4種のチーズを使い、コクのあるソースに仕立てた。温めるとチーズがとろけ、チーズ特有の芳醇な香りとフランクの旨味を存分に感じられる、本格的な味わい。

【価格】

税込429.84円

【栄養成分】

熱量:410kcal

たんぱく質:16.5g

脂質:27.3g

炭水化物:25.0g(糖質:23.9g、食物繊維:1.1g)

食塩相当量:2.3g

セブン‐イレブン チーズの虜 フランクドッグ