バドミントン女子の田口真彩（ACT SAIKYO、20）が2026年1月12日、所属先のインスタグラムで晴れ着姿を披露した。

田口が所属する「ACT SAIKYO」は、12日に公式インスタグラムを更新し、成人の日を迎えた田口の着物姿などの写真を添付した。

「1枚目で心臓止まるかと思いました」

4枚の写真とともに「成人の日。チームから、田口真彩が成人を迎えました 新成人の皆さま、おめでとうございます 成人の日を迎えて」とのコメントを投稿した。

コメント欄には「まやちゃん綺麗すぎる」「世界がざわつき始めてるのを感じる」「1枚目で心臓止まるかと思いました」「さらなる飛躍と充実した1年となりますように」「天使すぎる」「日本一の成人さんだ」などの声が寄せられた。

宮崎県出身の田口は、中学時代に頭角を現し23年の世界ジュニア選手権ダブルスで優勝した。

現在は、実業団チームACT SAIKYO所属の選手として活動している。

25年12月に行われた第79回全日本総合選手権大会混合ダブルスで、渡辺勇大（28）とペアで出場し、初優勝を飾った。