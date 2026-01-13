日本人メンバー所属グループも！Apple Music Shazam「2026年注目アーティスト」に選ばれたK-POPグループは？

ボーイズグループCORTIS（コルティス）とKickFlip（キックフリップ）が、2026年に注目すべきアーティストに選ばれた。

新年を迎え、Apple Musicの音楽ディスカバリーアプリ・Shazamが「Shazam Fast Forward 2026」を公開した。

「Shazam Fast Forward」は、Shazamで高い注目を集めているアーティストを中心に、今年を含め今後の音楽市場を牽引する有望株を予測・紹介する年次リストだ。

今回の「Shazam Fast Forward 2026」には、世界22カ国・20ジャンルを網羅する計65組のアーティストが名を連ね、その中から韓国アーティストとしてCORTISとKickFlipが選出された。

「Shazam Fast Forward 2026」に名を連ねた新人ボーイズグループCORTISは、音楽・振付・映像を共同制作する「ヤング・クリエイター・クルー」として、K-POP市場に新たな風を吹き込んだ。昨年8月のデビュー後、1カ月も経たない9月に楽曲『GO!』で韓国のShazamチャート1位を記録している。

10月には『GO!』と『FaSHioN』の2曲がGlobal K-POPチャートのトップ10に同時ランクイン。デビューEP『COLOR OUTSIDE THE LINES』の発売後、9月5日から11日の間にCORTISの音源再生数は345％増加した。

さらに、昨年基準で世界24カ国のApple Music総合チャート・トップ100にランクイン。特に代表曲『GO!』は、韓国をはじめ、中国、タイなどアジア主要国でトップ10入りを果たした。

同じく「Shazam Fast Forward 2026」に選ばれたK-POPアーティストのKickFlipは、3rdミニアルバム『My First Flip』のタイトル曲『My First Love Song』で注目を集めた。ロックとポップパンクを基盤としたアップテンポなダンス曲である同曲は、昨年9月にApple Music韓国人気チャートで最高48位を記録し、50日以上にわたりチャートインした。

なお、「Shazam Fast Forward」は、Shazamの予測データおよびアルゴリズムと、Apple Musicグローバルエディターチームの専門知識を基に選定されており、世界で最も注目すべき新鋭アーティストを見極める信頼度の高い指標として定着している。

実際、昨年発表された「Shazam Fast Forward 2025」に選出されたアーティストは、Shazamでの認識回数が前年対比で平均67％増加し、ラジオ再生回数も合計70％増加した。

そのうち12組は認識回数が前年の2倍以上に伸び、14組は日間最高記録を更新している。

今年の「Shazam Fast Forward 2026」には、韓国をはじめ、ノルウェー、キューバ、インドなど世界各地出身のアーティストが含まれ、ムシカ・メキシカーナ（música mexicana）、フレンチポップ、アフロビーツなど、多様なジャンルとサウンドを披露している。

「Shazam Fast Forward 2026」に選ばれた全65組のリストとプレイリストは、Apple MusicおよびShazamで確認できる。

