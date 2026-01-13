【リボルテック アメイジング・ヤマグチ　シンビオート・スパイダーマン（パープル Ver.）】 7月 発売予定 価格：11,000円

　海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ　シンビオート・スパイダーマン（パープル Ver.）」を7月に発売する。価格は11,000円。

　本商品はシンビオート・スーツ姿のスパイダーマンをアメコミ風のパープルカラーで立体化したもの。クラシックなシルエットに有機的ディテールが施され、アメコミのイラスト表現をイメージした、スタイリッシュかつ不穏なカラーが再現されている。

　ウェブのエフェクトパーツは基本的な発射状態に加えて、壁に相手を貼りつけるマグネット付きのネット、両手を覆って拘束する固まりなどが付属する。

　また、海洋堂直営店（海洋堂オンラインストア、ホビーロビー東京）などで予約すると特典として「侵蝕顔」が付いてくる。

海洋堂直営店限定特典「侵蝕顔」

付属品

・オプションハンド x 6
・オプションフェイス x 1
・シンビオート x 2
・壁拘束ヴェブ x 1
・ウェブ x ３
・ウェブ先端パーツ x 1
・手首拘束ウェブ x 1
・貼り付きウェブx 1
・ディスプレイスタンド x 1

(C)MARVEL
※掲載の画像は開発時サンプルの為、実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。