【リボルテック アメイジング・ヤマグチ シンビオート・スパイダーマン（パープル Ver.）】 7月 発売予定 価格：11,000円

海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ シンビオート・スパイダーマン（パープル Ver.）」を7月に発売する。価格は11,000円。

本商品はシンビオート・スーツ姿のスパイダーマンをアメコミ風のパープルカラーで立体化したもの。クラシックなシルエットに有機的ディテールが施され、アメコミのイラスト表現をイメージした、スタイリッシュかつ不穏なカラーが再現されている。

ウェブのエフェクトパーツは基本的な発射状態に加えて、壁に相手を貼りつけるマグネット付きのネット、両手を覆って拘束する固まりなどが付属する。

また、海洋堂直営店（海洋堂オンラインストア、ホビーロビー東京）などで予約すると特典として「侵蝕顔」が付いてくる。

海洋堂直営店限定特典「侵蝕顔」

付属品

・オプションハンド x 6

・オプションフェイス x 1

・シンビオート x 2

・壁拘束ヴェブ x 1

・ウェブ x ３

・ウェブ先端パーツ x 1

・手首拘束ウェブ x 1

・貼り付きウェブx 1

・ディスプレイスタンド x 1

(C)MARVEL

※掲載の画像は開発時サンプルの為、実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。