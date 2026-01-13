１３日放送のＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）では、、フリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが８１歳で死去したことを伝えた。

コメンテーターとして出演したバービーは「ずっと若々しい印象で私の中ではとどまっているので、驚きですね」と沈痛。

「久米さんが長らくＴＢＳラジオでやられてた生放送の後番組をやらせていただいたことがあって」と明かし、「ならわしでごあいさつをすることがあるんですけど『いいよいいよ。ごあいさついいからいいから、しなくていいから』って言ってくださって、そういう優しさの印象があります」と振り返った。

久米さんは１日、肺がんのため死去した。所属事務所のオフィス・トゥ・ワンが１３日、発表した。通夜、葬儀には、遺族の意向により、近親者にて執り行った。早大卒業後の６７年４月にＴＢＳにアナウンサーとして入社。ラジオのパーソナリティーなどを経て、「ぴったし カン・カン」の司会で全国的な知名度を得るようになった。黒柳徹子との安定感抜群のコンビで人気を博した「ザ・ベストテン」などの司会を担当し、７９年にフリーに転身。日本テレビ系「おしゃれ」司会など、民放各局で活躍した。