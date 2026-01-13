日本アカデミー賞協会事務局は13日、選考委員会が選出した特別賞受賞者を発表した。

永年にわたり多大なる貢献と顕著な実績をしるした映画人に対し与えられる会長功労賞には女優の小川眞由美らが選出された。

永年にわたり多大なる貢献と顕著な実績をしるし、2025年に逝去された映画人に対し与えられる会長特別賞にはいしだあゆみさん（享年76）、仲代達矢さん（享年92）らが選ばれた。

受賞者は以下の通り。

◆協会特別賞

映画製作の現場を支える種々の職能に従事する、正賞以外のスタッフに対し与えられるもの

小川久美子 （オガワ クミコ）【衣裳デザイナー】

黒澤和子 （クロサワ カズコ）【衣裳デザイナー】

新藤次郎 （シンドウ ジロウ）【プロデューサー】

西田忠光 （ニシダ タダミツ）【組付大道具】

◆会長功労賞

永年にわたり多大なる貢献と顕著な実績をしるした映画人に対し与えられるもの

小川眞由美 （オガワ マユミ）【俳優】

佐久間良子 （サクマ ヨシコ）【俳優】

杉井ギサブロー （スギイ）【アニメーション監督】

田中陽造 （タナカ ヨウゾウ）【脚本】

毛利清二 （モウリ セイジ）【刺青絵師】

◆会長特別賞

永年にわたり多大なる貢献と顕著な実績をしるし2025年に逝去された映画人に対し与えられるもの （没日順）

いしだあゆみ 【俳優】3月11日没 享年76

仲代達矢 （ナカダイ タツヤ）【俳優】11月8日没 享年92

原田眞人 （ハラダ マサト）【監督・脚本】12月8日没 享年76

大谷信義 （オオタニ ノブヨシ）【松竹名誉会長】12月10日没 享年80

◆特別追悼

2025年に逝去された会長功労賞受賞者

上田正治 （ウエダ ショウジ）【撮影】１月16日没 享年87

篠田正浩 （シノダ マサヒロ）【監督】3月25日没 享年94

吉行和子 （ヨシユキ カズコ）【俳優】9月2日没 享年90

池広一夫 （イケヒロ カズオ）【監督】10月15日没 享年95