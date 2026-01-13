¡Ú¤Û¤ÜÁ´Ê¸¡Ûµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó»àµî¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×ºÇ½ª²ó¤Ç¡ÖÅÁÀâ¡×¥Ó¡¼¥ë°ìµ¤°û¤ß¤¢¤¤¤µ¤Ä
¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢Æ±¶É¤Î¿Íµ¤²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×»Ê²ñ¤ä¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢µ×ÊÆ¹¨¡Ê¤¯¤á¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬1Æü¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£81ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤¬13Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢È¯É½¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡Ö¡Úë¾Êó¡Ûµ×ÊÆ¹¨ÀÂµî¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤¿½ñÌÌ¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎºÇ½ª²ó¡¢2004Ç¯3·î26ÆüÊüÁ÷²ó¡¢ºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¥³¥Ã¥×1ÇÕ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ò°ìµ¤°û¤ß¤·¤ÆÈÖÁÈ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÎºÊÎï»Ò¤µ¤ó¤¬ÄÉÅé¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Öµ×ÊÆ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡È¤é¤·¤µ¡É¤òÄÌ¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ê¥µ¥¤¥À¡¼¤ò°ìµ¤¤Ë°û¤ó¤À¤¢¤È¡¢Î¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ½ª²ó¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤Û¤·¤¿¤¢¤Î»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î»à¤ËºÝ¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ½ª²ó¤òÊ¸»úµ¯¤³¤·¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Û¤ÜÁ´Ê¸¡£
¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
ÇüÂç¡Ê¤Ð¤¯¤À¤¤¡Ë¤Ê»ñ¶â¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡£Ì±´ÖÊüÁ÷¤¢¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈÖÁÈÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤¸¤ã¡¢¤½¤ÎÌ±´ÖÊüÁ÷¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÀÈ¼å¡Ê¤¼¤¤¤¸¤ã¤¯¡Ë¤Ç¼å¤¯¤Æ´í¸±¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤ÎÌ±´ÖÊüÁ÷¤¬Âç¹¥¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÆüËÜ¤ÎÌ±´ÖÊüÁ÷¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÀï¸å¤¹¤Ù¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÌ±´ÖÊüÁ÷¡¢Ì±Êü¤ÏÀïÁè¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ñÌ±¤òÀïÁè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥ß¥¹¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤È¤¤¤¦²áµî¤¬Ì±´ÖÊüÁ÷¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë´Ø·¸¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï²¿¿Í¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÎòÂå¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬²¿ÂåÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤«¡¢Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èþ½Ñ¤µ¤ó¤È¤«ÂçÆ»¶ñ¤µ¤ó¤È¤«¾ÈÌÀ¤µ¤ó¤È¤«²»À¼¤µ¤ó¤È¤«¥«¥á¥é¤µ¤ó¤È¤«¡£°û¤ßÊª¤È¤«¿©¤ÙÊª¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤È¤«¥á¡¼¥¯¤Î¿Í¤È¤«¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÊý¡£
¤½¤ì¤«¤é¹¤¤°ÕÌ£¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤µ¤Ã¤ÇüÂç¡Ê¤Ð¤¯¤À¤¤¡Ë¤Ê»ñ¶â¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Äó¶¡¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¼Ò°÷¤ÎÊý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÊý¡¹¤¿¤Á¤¬Æ¯¤¤¤ÆÍø½á¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¡£¤½¤ÎÍø½á¤¬ÀëÅÁÈñ¤Ë²ó¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¹¤¤°ÕÌ£¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¼Ò°÷¤ÎÊý¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤Ç¤¹¤Í²¿Ëü¿Í¤È¤¤¤¦½¾¶È°÷¤òÊú¤¨¤¿Âç´ë¶È¤¬²¿¼Ò¤â¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë´Ø·¸¤·¤¿Êý¤¿¤Á¤Î¿ô¤Ã¤Æ¤Î¤Ï100¤ä1000¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤¸¤ã¡¢¤È¤Æ¤âÂ¬¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ëü¡¢½½Ëü¡¢²¼¼ê¤¹¤ë¤È100Ëü¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤«¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤Ã¤Æ¹Í¤¨Êý¤µ¤¨¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢²¿ÀéËü¤È¤¤¤¦Ã±°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡ÊÅÏÊÕ¡Ë¿¿Î¤¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢ÈÖÁÈ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ø¤Î¤ªÎé¤Ï²¿²ó¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¸À¤¤²á¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÍ¤Ï¾®³Ø¹»1Ç¯¤«¤é6Ç¯¤Þ¤Ç¡¢ÄÌ¿®Êí¤ÎÃæ¤ËÄÌ¿®Íó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤«¤éÊì¿Æ¤äÉã¿Æ¤¢¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤¬¤¤¤Ä¤â½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öµ×ÊÆ·¯¤¬¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤¤¡£Ë°¤¤Ã¤Ý¤¤¡£»ýÂ³À¤¬¤Ê¤¤¡£¶¨Ä´À¤¬¤Ê¤¤¡×
¤º¡¼¤Ã¤È1Ç¯¤«¤é6Ç¯¤Þ¤ÇÆ±¤¸¤Ç¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤µ¤¨¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢
¾®³Ø¹»¤Î»þ¤ÎÀèÀ¸1¿Í¤°¤é¤¤¸«¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤Í¡£18Ç¯È¾¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡¢¤¢¤Ê¤¿¡£ËÜÅö¤Ë°Î¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¡£
¡ÊÅÏÊÕ¿¿Íý¤«¤é¡ØËÜ¼ÁÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤«¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«ÊÌ¤ÎÏÃ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡Ë
¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤´Ë«Èþ¤ò¤¢¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ê¥»¥Ã¥È¸å¤í¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÎäÂ¢¸Ë¤ØÉÓ¥Ó¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡Ë
¤â¤¦¼«Ê¬¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤Í¡¢¤³¤ì¤Ï°Î¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¡£¡ÊÅÏÊÕ¿¿Íý¤«¤é¡Ø¤·¤«¤â1¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡Ë
Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤è¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ªÇú¾Ð¡Ë¡£¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÀª¤ÎÊý¤¬¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¸·¤·¤¤ÈãÈ½¡¢·ã¤·¤¤¹³µÄ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¤³¤Á¤é¤ËÈó¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢ÍýÍ³¤Ê¤ÈãÈ½¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÈãÈ½¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ë¤·¤Æ»×¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬ÂçÀª¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¶á¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÈéÆù¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¡¢ËÍ¤Î¤´Ë«Èþ¤Ç¤¹¡ÊÉÓ¥Ó¡¼¥ë¤ò¤¢¤±¤ë¤È¡¢ÅÏÊÕ¿¿Íý¤«¤é¡ØºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÈ¤êÁ±¤¬¤ê¤Ã¤Ý¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡Ë
³§¤µ¤ó¡¢¶á¤¯¤Ë°û¤ßÊª¤¢¤ëÊý¡¢´¥ÇÕ¤·¤Þ¤»¤ó¡©¡¡¥Æ¥ì¥Ó¸«¤Æ¤ëÊý¡Ê¥°¥é¥¹¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤òÃí¤°¡Ë¡£
¤ª¼ò¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡¢»Å»ö¤¬¤¢¤ëÊý¡¢±¿Å¾¤¹¤ëÊý¡¢¤ªÃã¤È¤«¿å¤È¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤¢¡¢¤¤¤Ä¤âÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤ÎÊý¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Í½¹ðÊÔ¤Ç¤¹¡Ê±¦ÏÓ¤òº¹¤·½Ð¤¹¡Ë
¤¸¤ã¡¢´¥ÇÕ¡ª¡ÊÎ©¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¥°¥é¥¹¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ò°ìµ¤°û¤ß¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÇï¼ê¤¬Ê¨¤¯¡Ë
¡ÊÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡ËËÜÅö¤Ë¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡£¤µ¤è¤Ê¤é¡ª¡Ê±¦¼ê¤ò2²ó¿¶¤ë¡Ë