10年ほど前、「働き方改革」によって、「長時間労働＝ブラック企業の証」という認識が定着した日本。メディアでは、対比として欧米の「成果主義」が盛んに取り上げられ、「日本も長時間労働をやめ、欧米に倣うべきだ」と報じられます。ところが、多くのメディアが取り上げる「理想的な海外の働き方」と実態は乖離があるようで……。木村琢磨氏の著書『社内政治の科学』（日経BP）より、日本における長時間労働のとらえかたの変化と海外の「熱意アピール」の現状についてみていきましょう。

日本人が長時間労働でアピールしていた「熱意」と「協調性」

かつて日本では、長時間労働はごく当たり前の光景でした。少人数で膨大な業務をこなさなければならなかったという事情はあったと思います。また、昼夜を問わず入ってくる取引先からの電話に対応しなければならない場面も多々あったでしょう。

しかし、夜遅くまで職場に残ることには、単に仕事を終えるという目的以外の意味もありました。それは、自分は「熱心な社員である」「忠誠心のある社員である」という無言の自己アピールでもあったのです。そうした残業時間の中には「サービス残業」として対価を伴わない労働もありました。

また、仕事がないのに職場に残る「付き合い残業」もありました。その理由は「上司より先に帰りにくい」「同僚がまだ残っているから帰れない」といったものでした。

こうした行動は、協調性がないと思われるのを防ぐ目的もあったのです。熱心さや忠誠心、協調性を示す行動は、上司や同僚との良好な関係を築くために重要でした。さらに、上司からの印象を良くすることによって、人事評価で高く評価されることを狙っていたのです。

このような自己アピールを社内政治と呼ぶべきかどうかは意見が分かれます。もしこれが、単に嫌われたくないという理由によるものではなく、人脈づくりや評価を上げるための戦略的な行動であれば、社内政治の一部といえるでしょう。

過労自殺事件が、「働き方改革」のきっかけに

日本の長時間労働、サービス残業、そして過労死は長らく問題視されてきましたが、なかなか是正が進みませんでした。

この流れを大きく変えたのが、2015年に発覚した電通社員の過労自殺事件でした。この事件では、入社一年目の若手社員が、過酷な労働環境で精神的に追い詰められ、自ら命を絶ちました。

この出来事は社会に大きな衝撃を与え、政府主導の「働き方改革」が急速に進むきっかけになりました。長時間労働の危険性が注目され、「命を削ってまで働くことは美徳ではない」という認識がようやく広まり始めたのです。

かつての正義だった長時間労働は、「ブラック企業の証」に

ほぼ同じ時期に、「ブラック企業」という言葉も急速に広まりました。この言葉は、2000年代初頭にネット掲示板で使われ始めたと言われるスラングです。現在では、サービス残業やパワハラ、休日なしなどの劣悪な労働環境を強いる企業を指す言葉として広く知られています。

それまでよく見られた「仕事があるだけありがたいと思え」という言説は影を潜めました。そして、ブラック企業とされる会社は、社会から厳しい批判を受けるようになりました。

こうした背景から、近年では長時間労働は「非効率の象徴」「ブラック企業の証」と見られています。「ブラック企業」という評判が立つと、企業イメージに大きな打撃を与えることになります。

また、働く人個人にとっても、長時間労働をしていることは以前ほど熱心さや忠誠心の証にはならなくなりました。むしろ、効率的に仕事ができない、すなわち能力が低いことの証とさえ言われるようになったのです（これは正しい認識とは限りません）。

近年の若手社員の中にワーク・ライフ・バランスを重視する人が多いことも、この流れを促進しています。人材不足に悩む企業は、ワーク・ライフ・バランスを実現できる人事制度の導入や職場習慣の定着によって若年者を惹きつけ、引き留めようとしています。

以上のような事情から、日本でも欧米のような「成果で評価する」制度や習慣の定着を目指し「労働時間ではなく成果で評価する」という考え方が広まりつつあります。

成果主義が浸透する欧米にもある「時間＝熱意」アピール

ワーク・ライフ・バランスを支援する制度の導入に関しては、イギリスやドイツ、スウェーデンなどの企業の事例がモデルケースとしてしばしば挙げられます。

また、残業という概念を事実上なくす裁量労働制の導入が議論されたときは、欧米の制度が比較対象として挙げられていました。そのためか「欧米では労働時間を使って熱意を示すことはない」と思っている人は少なくありません。

確かに、成果主義が浸透している欧米では、「何時間働いたか」よりも「どんな結果を出したか」が重視される傾向があります。しかし実際には、欧米の企業でも労働時間を使って熱意をアピールする行動が見られます（Bolino, 1999）。

かつての日本ほどではないかもしれませんが、たとえば早朝出勤や遅くまでの残業などによるアピールです。長時間労働で仕事への真剣さや責任感を示そうとする動きは、海外でも見られるのです。

早朝出勤が「やる気のある人」として評価されるアメリカ

たとえばアメリカでは、誰よりも早く出社する社員が「やる気のある人」「信頼できる人」として評価されることがあります。特に、大企業の管理職候補を選ぶ際には、このような「仕事に対する姿勢を印象づける行動」が実際の評価に影響を及ぼすこともあります。

成果主義の環境でも、処遇のすべてが成果で決まるわけではありません。努力している姿を見せることで、昇進や重要な仕事を任されることにつながる場合があります。同じくらいの能力であれば、一生懸命働きそうな人に仕事を任せたいと思うのは万国共通です。

「忙しいふり」をするスペイン人

スペイン企業を対象とした研究では、忙しくないのに忙しいふりをしたり、早朝や週末に出勤したりする従業員の行動が確認されています（Bolino et al., 2006）。

筆者も参加したスペイン企業の最近の研究では、こうしたアピールは「媚びている」と見られて評価が下がる場合があります。一方で、うまく行えば上司に好かれ、高評価につながることも示されています（Bande et al., 2024）。

評価を上げるために熱意をアピールするのは万国共通

労働時間で熱意を示す行動は、日本特有のものではありません。自分の評価を意識し、行動を調整する心理は、国にかかわらず共通しています。もちろん、その行動がどのように評価されるかは文化ごとに異なります。ただし、出社や退社の時間を使って働く姿勢を印象づける行動は、多くの国で見られます。

先ほど述べたように、このような個人的な自己アピールを社内政治とみなすかどうかは人によって異なります。また、状況によっても変わるため、一概には言えません。

以上の例から言えるのは、日本特有と思われがちな自己アピールの中にも、海外でも広く行われているものがあるということです。

「欧米は労働時間でアピールしない」という誤解の“真相”

では、なぜ日本では「欧米は労働時間でアピールしない」ということが広く信じられているのでしょうか？ その理由の一つは、日本と欧米の人事制度や慣行の違いに関する認識です。

日本でも、成果主義の人事制度は広く導入されるようになりました。しかし現在でも、成果にかかわらず地道な努力が美徳とされる傾向があります。

「結果よりもプロセスが大事」と語られる場面も少なくありません。上司や同僚も「一生懸命働く姿」を見て評価する傾向も残っています。特に評価基準が曖昧なときには、労働時間が努力の証とみなされてきました。

一方で欧米では、「成果重視」「職務の明確化」が重視されていると言われます。特にアメリカでは、職務記述書（ジョブディスクリプション）に基づいて業務が割り当てられます。そして、その目標達成度によって定量的に評価されます。そのため、日本人の間では「海外では労働時間が評価に影響しない」というイメージが広まりやすいのです。

「欧米では長時間働いても評価されない」「欧米企業では労働時間の長さにかかわらず成果さえ出せば評価される」という認識があります。こうした見方は、日本の働き方改革やメディアでも繰り返し紹介されてきました。そのため「欧米には労働時間でアピールする文化がない」と多くの日本人が信じています。

しかし実際には、欧米でも早朝出勤や残業を通じて熱心さや責任感を示すことがあります（Bolino, 1999）。

日本のメディアで報道される「理想的な海外の働き方」

また、実際の労働時間の違いや、それに関する報道や啓発の影響も考えられます。たとえば

・欧米ではワーク・ライフ・バランスの考え方が浸透していて、早めの退社や長期休暇を大切にする姿勢が見られる。

・ドイツや北欧諸国では、夕方にはオフィスが閑散とする。これらの国々では、勤務時間内に効率的に仕事を終えることが評価される。

こうした姿が、メディアや研修などで「理想的な海外の働き方」として紹介されてきました。そのため、「海外では長時間働かない」という印象が形成されてきたのです。

一方で、日本では電通の過労自殺事件をきっかけに「長時間労働＝悪」という認識が広がりました。その対比として「欧米＝健全な労働文化」という構図も生まれました。

この対比は、日本の働き方を変える必要性を強調する目的では効果的でした。しかしその結果、実際には海外にもある「労働時間を使った熱意のアピール」が見過ごされてきたとも言えます。

欧州でも「サービス残業」が蔓延している

最近の学術研究として、ギリェルモ・オルファオらは、欧州の国々でもサービス残業（unpaid overtime）が蔓延していることを明らかにしました。そのような国には、日本では「残業しない国」のイメージがあるドイツ、イギリス、さらには北欧のスウェーデンやデンマークなども含まれます。

オルファオらは、特に若手社員たちが、意欲や忠誠心をアピールするため、そして将来の見返りとしての昇給や昇進を期待してサービス残業をすることを指摘しました（Orfao et al.,2024）。

残業、特にサービス残業による熱心さアピールは「昭和の遺物」のように見えるかもしれません。しかし、若年失業率が高い欧州では、不安定な立場に置かれた若者たちは、キャリア戦略として長時間労働による熱心さアピールをせざるを得ない状況に置かれているようです。

木村 琢磨

博士

昭和女子大学 教授