暮らしに寄り添う特別仕立てに反響集まる！

街中を走る軽自動車に、あらためて「選ぶ楽しさ」を感じさせる一台が加わりました。

日常の足としてだけでなく、暮らしの雰囲気まで彩ってくれる存在として、軽自動車に個性を求める人が増えています。そんな流れのなかでホンダが用意したのが、「N-ONE」の新たな特別仕様車です。

ホンダは2025年11月20日、N-ONEの一部改良を発表し、翌21日から販売を開始しました。

今回の改良では、使い勝手と安心感を高める装備が見直され、前方パーキングセンサーや7インチのTFT液晶メーターが標準装備となっています。また、一部グレードでは細かな装備強化も行われ、商品力の底上げが図られました。

その改良モデルの中でも注目を集めているのが、エントリーグレードである「Original」をベースに仕立てられた特別仕様車「CRAFT STYLE」です。

N-ONEは2012年に誕生し、ホンダ初の軽乗用車N360を思わせる丸みのあるデザインで長く支持されてきました。

現行型は2020年に登場した2代目で、懐かしさと新しさを同時に感じさせるデザインが特徴です。

CRAFT STYLEは、そうしたN-ONEの世界観をさらに掘り下げ、北欧テイストを意識した落ち着きのある佇まいが与えられています。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1545-1570mmで、FFモデルは機械式駐車場にも対応できる高さに抑えられています。コンパクトながらも、取り回しの良さと実用性をきちんと確保しています。

外観では、フロントグリルにクロームメッキの加飾を施し、ドアミラーやドアハンドル、ハーフホイールキャップにはホワイトのアクセントを採用しました。

派手さは控えめですが、細部でセンスの良さを感じさせる仕上がりです。足元はOriginalと同じく14インチのスチールホイールを採用しています。

ボディカラーは専用設定となる3色が用意され、シーベッドブルー・パール、フィヨルドミスト・パール、プレミアムアイボリー・パールIIという、自然や暮らしを連想させる色合いが揃います。

インテリアも外観と調和するようにまとめられ、ブラックとホワイトのツートーンシートや、トープカラーのウッド調インパネが温かみを演出します。

装備面では、運転席と助手席のシートヒーターが駆動方式に関わらず標準化され、寒い季節の快適性が向上しました。

一方で、ステアリングやシフトレバーはウレタン素材とし、パドルシフトは非装備とするなど、ベースグレードの考え方を踏襲しています。荷室や後席の使い勝手は従来通りで、長尺物や背の高い荷物にも柔軟に対応できます。

安全装備としてはHonda SENSINGを全車に搭載し、衝突軽減ブレーキや車線維持支援機能、追従クルーズコントロールなどを備えています。

パワートレインは自然吸気の3気筒エンジンとCVTの組み合わせで、燃費性能はFF車で23.2km／LとOriginalグレードと並び、N-ONEで最も低燃費な数字を記録しています。

なお、価格（消費税込み）はFFが188万1000円、4WDが202万6200円となっています。

ネット上ではこのモデルに対して、「デザインが優しくて街に似合う」「派手すぎない特別感がいい」「北欧風というコンセプトが分かりやすい」「シートヒーター標準はうれしい」「専用の内装がお洒落」「Originalより少し高いけど納得」「カラーがどれもおしゃれ」「実用性と雰囲気のバランスが良い」といった声が見られ、日常を大切にするユーザーから好意的に受け止められているようです。