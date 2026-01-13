マツダの「新型SUV」世界初公開！

2026年1月9日、マツダは、新型バッテリーEV 「MAZDA CX-6e（マツダ・シーエックス・シックスイー）」を世界初公開。同月12日には、欧州および豪州などの市場に導入することを発表しました。

欧州では今夏の発売を予定しています。また、豪州においても年内の導入を計画しています。

新型MAZDA CX-6eは、2025年の上海モーターショーで発表された「MAZDA EZ-60」をベースに開発されたモデルで、セダンの「MAZDA 6e」に続き、グローバル市場に導入する協業バッテリーEVラインナップの第2弾です。

マツダならではのデザインと「人馬一体」の走りに、マツダの協業パートナーである中国・重慶長安汽車股分有限公司の電動化・知能化技術を融合し、多様なライフスタイルに応えるクロスオーバーSUVに仕上がっています。

詳細は公開されていませんが、MAZDA EZ-60とほぼ変わらないものと見られます。

MAZDA EZ-60のボディサイズは、全長4850mm×全幅1935mm×全高1620mm。乗車定員は5名です。

デザインでは、「FUTURE + SOUL x MODERN」のデザインコンセプトに基づき、造形美と先進性を融合。

走りにおいては、欧州市場特性に合わせたハンドリングや乗り心地の最適化で「人馬一体」を深化しています。

パワートレインは、BEV（バッテリーEV：電気自動車）とPHEV（プラグインハイブリッド車）の2種類。PHEVモデルの前後重量配分は50：50、BEVモデルも47：53と、理想的な重量配分に仕上げられています。駆動方式は両モデルとも後輪駆動です。

今回のMAZDA CX-6eについては“新型バッテリーEV”とされているので、PHEVモデルはないものと見られます。

また、音声・ジェスチャー認識、最新運転支援、デジタルサイドミラーなど数々の知能化技術を組み合わせることで、より安全で快適な移動体験を提供するといいます。

マツダは、今回のMAZDA CX-6e導入について、「欧州市場では、昨年9月に発売したミッドサイズセダンのMAZDA 6eを好評いただいており、発売以来累計7000台以上の販売を達成しました。今回、MAZDA CX-6eを投入することで、バッテリーEVのラインアップをさらに拡充し、お客さまの需要に応えてまいります」としています。