79ºÐ¡¦ÈþÀî·û°ì¡¢¡ÈÁ´ÎÏ¥À¥Ã¥·¥å¡É¼ã¤¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡¡¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¤Í¡×È¿¶Á
¡¡²Î¼ê¤ÎÈþÀî·û°ì¡Ê79¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼ã¤¤¤³¤í¤Î¡ÈÁ´ÎÏ¥À¥Ã¥·¥å¡É»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û79ºÐ¡¦ÈþÀî·û°ì¡¢¡ÈÁ´ÎÏ¥À¥Ã¥·¥å¡É¼ã¤¼Ì¿¿
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡Ö¤É¡Á¤â¡ÁÈþÀî¤è¡Á¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ß²á¤®¤¿¤ï¡Á¾Ð¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡£¡ÖÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿·À®¿Í¤Î³§ÍÍ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡ÖÈþÀî¤â¼ã¤¤»þ¤Ï¡¢Á´ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤ï¡Á¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡£ÇÈºÝ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¼ã¤Æü¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
この投稿に「青春ですね」「美川さん、かっこいいな」「けんちゃんが若いっ!」「この頃も今もとても
ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¡Öµ®½Å¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ëÈþÀî¤µ¤ó¥¹¥Æ¥¡×¡ÖÁ´Â®ÎÏ¤Ç¶î¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤ï¤Í¡ÁÈþÀî·û°ìÍÍ¥«¥Ã¥³¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤ï¤è¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÈþÀî¤Ï¡¢1946Ç¯5·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹Ìî¸©¿ÛË¬»Ô½Ð¿È¡£64Ç¯¤ËÂç±Ç¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Íâ65Ç¯6·î1Æü¤Ë¡Ö¤À¤±¤É ¤À¤±¤É ¤À¤±¤É¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¡ÖÌø¥±À¥¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¡Ö¶üÏ©¤ÎÌë¡×¡Ö¤µ¤½¤êºÂ¤Î½÷¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÈþÀî¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤ËÆ¶ÉÔÁ´¾É¸õ·²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£Æ±11Æü¤Ë¤Ï¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢ÎÅÍÜ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ11·î¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢11·î10Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¸øÉ½¸å½é¤á¤Æ¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿ÈþÀî¡£ÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä»ÑÀª¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
