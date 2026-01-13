フリーアナウンサーの久米宏さんが亡くなったことが13日、所属事務所の公式サイトで発表され、久米さんの妻・麗子さんがコメントを寄せました。

『ぴったし カン・カン』や『ザ・ベストテン』、『ニュースステーション』などの番組で活躍した久米さん。所属事務所によると、2026年1月1日、肺がんのため81歳で亡くなったということです。併せて、通夜と葬儀は遺族の意向により、近親者にて既に執り行われたことも報告されました。

■妻・久米麗子さんのコメント【全文】

久米は、最後まで“らしさ”を通したと思います。

大好きなサイダーを一気に飲んだあと、旅立ちました。

まるでニュースステーションの最終回でビールを飲みほしたあの時のように。

自由な表現者として駆け抜けた日々に悔いはなかったと思います。

常に新しいことに挑み、純粋な心で世の中の疑問を見つめる人でした。

彼は若いスタッフが大好きでした。

楽しそうに他愛もない冗談を交わし合うひと時は、かけがえのない時間だったに違いありません。

そして何よりも、多くの皆さまに向けて自分の思いを偽らずに発信できることが、彼の最大のモチベーションでした。

本当にありがとうございました。心より感謝申し上げます。

久米 麗子