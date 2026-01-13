ＭＬＢ公式Ｘ（旧ツイッター）は１２日（日本時間１３日）、ＭＬＢネットワークの恒例企画「Ｔｏｐ １００ Ｒｉｇｈｔ Ｎｏｗ！」が翌１３日（同１４日）から発表されるのに合わせて過去、１位に選出された選手を紹介した。

直近シーズンの成績、今季の期待値などで現役選手１００人をランク付けする企画で、２０１１年から行われているが過去６人しかいない。

最多はエンゼルスのマイク・トラウト外野手（３４）が８回（２０１３、１４、１６〜２１年）だ。ファンは「マイク・トラウトがＭＬＢを支配していた頃が懐かしい」「トラウトが８回も１位に選ばれたことはすごいことだ」と反応している。

２位はドジャースの大谷翔平投手（３１）でエンゼルス時代の２２、２３年とドジャースで２５年の計３回選出されている。投手完全復帰する今季は間違いなく１位の最有力候補。「ショウヘイ 連覇だ」「しばらくは７になりそうもありません」などと書き込まれている。

ちなみに１１年はアルバート・プホルス（エンゼルス）、１２年はマット・ケンプ（ドジャース）、１５年は昨季で引退したクレイトン・カーショー（ドジャース）、２４年はブレーブスのロナルド・アクーニャ外野手（２８）だ。

このリストに現役最強打者、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）の名前がないことに異論が続出している。

「ジャッジは３度ＭＶＰに輝いていて１度も選ばれていない」「アーロン・ジャッジは２０２６年は当然１位だ」「大谷とジャッジは間違いなく史上最高の選手２人として記憶されるだろう」

果たして１位に選出されるのは大谷かジャッジか。それとも…。１３日は１００〜８１位が発表される。毎日のカウントダウンに注目だ。