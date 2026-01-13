1月13日 発表

ネクソンは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用PvPvEエクストラクション・アドベンチャー「ARC Raiders」が、世界累計販売本数1,240万本を突破したことを明らかにした。また、同時接続者数は、昨年2025年10月30日の発売開始から10週が経過した今月、過去最高となる96万人を記録している。

本作は、ARCと呼ばれる謎の機械の脅威によって破壊され、荒廃している未来の地球を舞台にしたマルチプレイヤーの脱出アドベンチャー。発売から2カ月足らずの昨年2025年12月末までに、世界累計販売本数1,000万本突破を記録している。この勢いは直近の数週間でさらに加速し、販売本数は1,240万本を突破、過去10週間の大半においてSteamの全世界売上ランキングで上位を維持している。

またレビューサイトやプレーヤーからの支持も集め、「The Game Awards」では「ベストマルチプレイヤーゲーム」に、2025 Steamアワードでは「最も革新的なゲームプレイ賞」に輝くなど、複数の賞やベストゲームに選出されている。

Embark Studiosでは、継続的な新規コンテンツを提供しており、今後も多くのアップデートを予定している。

【ネクソン代表取締役社長 イ・ジョンホン氏 コメント】

世界の主要市場で、「ARC Raiders」が高い継続率と変わらぬ熱意をもって支持され、楽しまれていることを非常に嬉しく思います。2025年10月のローンチが大きな成功を収めたことに加え、累計1,240万本超の販売及び1月に最大同時接続者数96万人という記録を打ち立てたことは、本作がネクソンの大ヒットフランチャイズポートフォリオにおいて新たな一角を担う存在へと成長する可能性を示しています。

Embark Studiosは、世界中のプレーヤーが本作に寄せていた期待に応え、グローバルに確立された大規模ゲームジャンルにおいて、新鮮且つ高い独自性を備えた体験を実現しました。ネクソングループは、あらゆる主要市場及びプラットフォームにおいて、大規模なゲームコミュニティを創出・成長させる新作タイトルを通じて、グローバルに事業基盤を拡大する水平方向の成長戦略を掲げています。「ARC Raiders」の成功は、この目標を明確に裏付けるものです。

【Embark Studios 創設者兼CEO パトリック・ソダーランド氏 コメント】

累計販売本数1,240万本の達成は、大きな節目であり、プレーヤーの皆様なくしては実現しませんでした。Raiderたちのコミュニティは、開発当初からこの歩みを共にし、彼らのアイデアと情熱は、今後も本作の進むべき方向性を導き続けてくれるでしょう。

ARC RAIDERS (C) 2025 Embark Studios AB. ARC RAIDERS and EMBARK trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Embark Studios AB. NEXON trademark and logo are trademarks or registered trademarks of NXC Corporation. (C) 2025 Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal, Unreal Engine and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the U.S. Patent and Trademark Office and elsewhere.