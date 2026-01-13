料理家・和田明日香、義母・平野レミ彷彿させる豪快料理披露「山盛りでびっくり」「流石の料理センス」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】料理家の和田明日香が1月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。義母で料理愛好家の平野レミを彷彿させる豪快な料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】“平野レミの義娘”料理家「山盛りでびっくり」豪快ほうれん草料理
和田は「大丈夫 おかあさんだって キャベツ半身はみ出てたし信じよう ちぢみほうれん草」と、義母の平野がテレビ番組でキャベツを切らずまるごと鍋に入れたエピソードを彷彿させる調理の様子を公開。フライパンから溢れんばかりに高く盛られた大量のちぢみほうれん草の写真を載せたのち、「制す」「はい白ワインーー」とソテーのような料理を完成させるまでの過程を披露した。
同日にはほか、塩鯖とじゃがいものアヒージョや「パパピッツァ」などの料理写真も載せている。
この投稿に、ファンからは「レミさん譲りの豪快さで最高」「ほうれん草が山盛りでびっくり」「完成した料理も凄く美味しそう」「幸せそうな食卓で癒やされる」「流石の料理センス」といった反響が寄せられている。
和田は、平野の次男である率さんと2010年に結婚。食育インストラクターの資格を持ち、テレビや雑誌などのメディア出演など料理家として活躍している。率さんの兄はTRICERATOPSのボーカル・和田唱で、その妻である女優の上野樹里は明日香にとって義理の姉にあたる。（modelpress編集部）
