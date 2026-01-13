158.75　現値
158.75　エンベロープ1%上限（10日間）
158.46　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
157.45　一目均衡表・転換線
157.17　10日移動平均
156.64　21日移動平均
156.59　一目均衡表・基準線
155.60　エンベロープ1%下限（10日間）
155.50　一目均衡表・雲（上限）
154.83　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
152.85　100日移動平均
152.24　一目均衡表・雲（下限）
149.17　200日移動平均

ボリンジャーバンド2シグマ上限も上回っての推移。上昇トレンドの勢いが意識されている。