テクニカルポイント ドル円 ポイント抜ける
158.75 現値
158.75 エンベロープ1%上限（10日間）
158.46 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
157.45 一目均衡表・転換線
157.17 10日移動平均
156.64 21日移動平均
156.59 一目均衡表・基準線
155.60 エンベロープ1%下限（10日間）
155.50 一目均衡表・雲（上限）
154.83 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
152.85 100日移動平均
152.24 一目均衡表・雲（下限）
149.17 200日移動平均
ボリンジャーバンド2シグマ上限も上回っての推移。上昇トレンドの勢いが意識されている。
