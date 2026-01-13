【通貨別まとめと見通し】ユーロ円



先週のまとめ

先週のユーロ円は、週前半に昨年末からの高値圏に対する「調整局面」入りを見せたが、週後半にかけて底堅さを確認し、今週初めの急騰に向けた「底打ち・反転」の準備段階となった。高市首相の衆議院解散検討報道を受けた円売りがユーロ円を押し上げている。週半ばに発表されたユーロ圏の11月雇用統計や景況感指数は、景気の底堅さを示唆した。また、1月8日に公開されたECB理事会（12月分）の議事要旨では、インフレ抑制に向けた慎重かつタカ派的な姿勢が再確認され、ユーロの過度な下落を支える要因となった。週末の米非農業部門雇用統計（NFP）を受けてドル円が上昇し、その波及効果でクロス円であるユーロ円が買われた面もあった。



テクニカル分析

- **レジスタンス**:183.90～184.10円

- **サポート**: 182.40円 181.50～181.80円及び183.28 / 182.43

RSI (14) 中立から強含み 週半ばの調整局面では一時30％付近まで低下し「売られすぎ」を示唆、週末時点では47.14と中立圏まで回復

MACD ゴールデンクロスから上昇加速 週前半はマイナス圏で推移し、デッドクロス状態、1月9日の反発に伴いゴールデンクロスが発生



調整から底打ち、反転の兆し：週初（1月5日）の183.58円から、一時182.64円（1月9日）まで下値を切り下げる展開となった。しかし、30分足ベースではこの安値付近でダブルボトムに近い形を形成し、週末にかけてSMA20（20期間移動平均線）を明確に上抜けた。



今週のポイント

先週の調整局面を経て、ユーロ円は明確に底を打った。1月12日からの急騰により、前回レジスタンスとして機能していた184.10円を力強く上抜けており、テクニカル的な「戻り売り」の有効期限は終了したと判断する。今週は、昨年末の最高値（184.92円）を更新し、185円の大台定着を試す展開が予想される。



今週の主な予定と結果



ユーロ圏

01/15 19:00 鉱工業生産指数 （11月） 予想 0.1% 前回 0.8% （前月比）

01/15 19:00 鉱工業生産指数 （11月） 予想 2.0% 前回 2.0% （前年比）

01/15 19:00 貿易収支 （11月） 前回 184.0億ユーロ （季調前）

01/15 19:00 貿易収支 （11月） 前回 140.0億ユーロ （季調済）





ドイツ

01/12 22:00 経常収支 （11月） 結果 151.0億ユーロ 前回 148.0億ユーロ

01/15 16:00 卸売物価指数 （12月） 前回 0.3% （前月比）

01/15 16:00 卸売物価指数 （12月） 前回 1.5% （前年比）

01/16 16:00 消費者物価指数（確報） （12月） 予想 0.0% 前回 0.0% （前月比）

01/16 16:00 消費者物価指数（確報） （12月） 予想 1.8% 前回 1.8% （前年比）

01/16 16:00 消費者物価指数（確報） （12月） 予想 0.2% 前回 0.2% （調和消費者物価指数（HICP）・前月比）

01/16 16:00 消費者物価指数（確報） （12月） 予想 2.0% 前回 2.0% （調和消費者物価指数（HICP）・前年比）



フランス

01/13 16:45 財政収支 （11月） 前回 -1362.0億ユーロ

01/15 16:45 消費者物価指数（確報） （12月） 予想 0.1% 前回 0.1% （前月比）

01/15 16:45 消費者物価指数（確報） （12月） 予想 0.8% 前回 0.8% （前年比）

