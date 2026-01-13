¡Úµð¿Í¡Û¿¿Åß¤Ê¤Î¤Ë¤â¤¦²÷²»Ï¢È¯¡Ä¥Æ¥£¥Þ¡õ¥Õ¥§¥ê¥¹¤é°éÀ®³°¹ñ¿Í£µ¿Í¤¬°éÀ®Îý½¬»²²Ã¡¡
¡¡µð¿Í¤Î°éÀ®³°¹ñ¿Í¡¦²«¶Ó¹ëÅê¼ê¡¢¥¨¥ë¥Ó¥¹¡¦¥ë¥·¥¢¡¼¥ÎÅê¼ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥°¥º¥Þ¥óÅê¼ê¡¢¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Æ¥£¥Þ³°Ìî¼ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Õ¥§¥ê¥¹³°Ìî¼ê¤Î£µÁª¼ê¤¬£±£³Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°éÀ®Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡£¹Æü¤«¤é°éÀ®Îý½¬¤¬³«»Ï¡£²ñÅÄ£³·³´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÊ¿¶ÑÅª¤ÊÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦°ì·Ý¤ËÈô¤ÓÈ´¤±¤ë¤«¡£ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤ÈÅÚÂæ¤Ë¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢Áª¼ê¤Ë¤Ï¡ÖÎÌ¤â¼Á¤âÂçÀÚ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢Åê¼ê¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Î¥Ã¥¯¡¢Ìî¼ê¤Ï¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£¥Æ¥£¥Þ¤È¥Õ¥§¥ê¥¹¤Ï¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ÎÆ±ÁÈ¤Ç²÷²»¤òÏ¢È¯¡£½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£