元TBSアナウンサーでテレビ朝日「ニュースステーション」などに出演したフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが1日に肺がんのため死去していたことが分かった。81歳。埼玉県出身。13日、所属事務所の「オフィス・トゥー・ワン」が公式サイトで発表した。テレビ朝日が公式サイトを通じ、コメントを発表した。

同局は「久米宏さんには、1985年10月から『ニュースステーション』のメインキャスターとして、日本のテレビ報道における新しいスタイルのニュース番組を切り開いていただきました。そして、2004年 3月までの18年を超える長きにわたりご出演いただき、テレビ司会者としての天賦の才と、ニュース番組のメインキャスターとしての見識で、当社の報道に多大な貢献を頂きました」と感謝。「多年にわたる御功労に深く感謝申し上げるとともに、衷心よりご冥福をお祈りいたします」と追悼した。

久米さんは1980年にフリーに転身。1985年に、大型ニュースショーとしてスタートした看板番組「ニュースステーション」のメインキャスターに就任。2004年の番組終了まで番組の顔として出演した。

公式サイトでは「久米宏は、令和8年1月1日、肺がんのため満81歳にて永眠いたしました。ここに謹んでご報告申し上げます」と報告。「生前は、皆様より格別のご厚情とご支援を賜り、本人も深く感謝しておりました」と伝えた。

また妻の麗子さんもコメントを寄せ「久米は、最後まで“らしさ”を通したと思います」と追悼。「大好きなサイダーを一気に飲んだあと、旅立ちました。まるでニュースステーションの最終回でビールを飲みほしたあの時のように」とした上で「自由な表現者として駆け抜けた日々に悔いはなかったと思います」と振り返った。

夫を「常に新しいことに挑み、純粋な心で世の中の疑問を見つめる人」だったとした上で「何よりも、多くの皆さまに向けて自分の思いを偽らずに発信できることが、彼の最大のモチベーションでした。本当にありがとうございました。」と伝えた。