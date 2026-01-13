テレビ朝日、久米宏さんに追悼コメント発表 「当社の報道に多大な貢献を頂きました」【全文】
フリーアナウンサーの久米宏さんが1月1日、肺がんのため亡くなった。81歳。所属事務所が13日、公式サイトで発表した。テレビ朝日は訃報を受けて追悼のコメントを発表した。
【貴重ショット】1985年…『ニュースステーション』の制作発表に参加した若かりし頃の久米宏さん
文書では「久米宏さんには、1985年10月から『ニュースステーション』のメインキャスターとして、日本のテレビ報道における新しいスタイルのニュース番組を切り開いていただきました」と感謝。「そして、2004年3月までの18年を超える長きにわたりご出演いただき、テレビ司会者としての天賦の才と、ニュース番組のメインキャスターとしての見識で、当社の報道に多大な貢献を頂きました」とした。
続けて「多年にわたる御功労に深く感謝申し上げるとともに、衷心よりご冥福をお祈りいたします」と悼んだ。
■全文
久米宏さんご逝去について
久米宏さんには、1985年10月から「ニュースステーション」のメインキャスターとして、日本のテレビ報道における新しいスタイルのニュース番組を切り開いていただきました。そして、2004年3月までの18年を超える長きにわたりご出演いただき、テレビ司会者としての天賦の才と、ニュース番組のメインキャスターとしての見識で、当社の報道に多大な貢献を頂きました。
多年にわたる御功労に深く感謝申し上げるとともに、衷心よりご冥福をお祈りいたします。
