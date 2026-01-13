お笑いコンビ「しずる」の純（44）が、12日放送のABCテレビ「骨までしゃぶらせて アナタだけあるある飯店」（月曜深夜0・00）に出演。初対面で抱く印象について、持論を展開した。

今月14日に45歳になるという純は「人間の顔の全パターンを見た」と切り出し、「これから会う“初めましての人”って、全員（すでに）見たことがある顔なんです」と告白。「だからこれから、まっさらな“新ネタ”の人間には会わない。顔も声も性格も」と、初対面であっても自身の“データベース”で照合し、人物像が分かると説明した。

そのため「ニューヨーク」の屋敷裕政が「例えばスタッフさんとかで初対面であいさつした時に、なんか嫌な気がするっていう人は、過去に会った顔の系統で嫌なヤツがストックされてるってこと？」と聞くと、純は「絶対ある」と断言した。

すると屋敷は「生理的に好きな顔と好きじゃない顔を、自分のカメラロールで振り分けている」という女性とのやり取りを回想。そのフォルダを見せてもらうと顔の系統はバラバラで、屋敷には区別が付かなかったが、「嫌いなヤツの共通点が実は1個だけあって」と振り返った。

それは「言い訳しそうなヤツ」だったといい、屋敷は「だからたぶん、純さんの言うデータバンクに“言い訳しそうなヤツ”が溜まってて、かっこいい・かっこ悪いじゃなくて、言い訳しそうって思ったら嫌になる」と推測した。

これを受けて純は「自分の中でデータを溜めてると思う、自分なりの」と解説。「で45歳ぐらいで確信して、もう絶対（全部）会ったことがある」と語っていた。