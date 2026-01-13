彼氏にフラれると、しばらく立ち直れない人も多いと思います。なかなか切り替えはできないと思いますが、失恋から立ち直るためには、新しい恋をするのが一番。素敵な人に巡りあうと、元カレと付き合っていたことが不思議に思えるようで……？ 今回は、元カレに執着していたことがバカバカしくなった話をご紹介いたします。

元カレに遭遇して気づけたこと

「元カレに浮気されたあげく、フラれた私。しばらく引きずっていたけど、立ち直るためになにか趣味を作ろうと決め、サーフィンを始めることにしました。サーフィンのスクールに入って何度か通ううちに、一人の男性と親しくなり、告白されたんです。付き合い始めてからのデートは、もっぱらサーフィン。休みの日は海で過ごすのがお決まりに。

そんなある日、海で元カレに遭遇しました……。ただ、別れたときはあんなに未練があったのに、元カレの顔を見てもなんとも思いませんでしたね。むしろ、『彼氏はやさしくて誠実なのに、こいつは全然違う』『お腹周りなんかもだらしないし……』と、嫌な部分しか目につかなくて、なんでこんな男に執着してたのかな、と思いました。そう思えたのは、今の彼氏のおかげです」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ どれだけダメ男でも、未練があるとなかなか忘れることはできませんよね。ただ、新しい恋をして素敵な男性に出会うと、元カレのことなんてすっかり忘れてしまうものです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。