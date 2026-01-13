とろサーモン久保田かずのぶ（46）が、12日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。ロケでスタッフともめたことを明かした。

今回のテーマは「テレビの裏方の本音 芸人ってすげぇ！と思った瞬間」。テレビの制作スタッフ82人に、一緒に仕事をして目撃した芸人の「すごい」と思った瞬間をアンケート調査した。

久保田は「とんねるずさんの番組、帰った」と話した。とんねるずの番組の、汚いがうまい店を紹介するコーナーで「そこに連れて行く芸人を決めよう、と。で、横に並んでいた全員、色物。ちょんまげつけてるやつとか、ちょっと大きいやつとか。ここになんでシンプルな漫才師が入らなあかんねん、と思って」と話した。

「よーいドン」で走り1位になった芸人を連れていくことになり、「ばーって走ったら、（スタッフが）『1位じゃなくて最下位のヤツ連れて行くわ』みたいな」。自身は「最下位でもなかったからイジられへんし。もう帰ろう、と思って」。スタッフから「『次ぎ、行くよ』ってなったんやけど、俺、帰りますわ、って言って」。

するとスタッフが「『いや、帰れなくて。次ぎ、行かないといけないで』って。あ、じゃなくて、大丈夫なんで、って」と帰ろうとしたという。スタッフが「大丈夫じゃなくて、とんねるずさんとかも次ぎの現場に行くんで。早くしてもらっていいですか」と言うと、久保田は「いや、だからもういいです、って言って」と帰ったという。

その時「多分、その人、（ロケ用の）バスの側面、たたいた思うねん。バーン！って音がして、『何がしたいんだよ！』って言ってた」。ウエストランド井口浩之（42）は「そりゃそうでしょ」と笑った。久保田は「あの時はすみませんでした」と謝った。