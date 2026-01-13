村重杏奈、テレビに引っ張りだこなのに…楽しく生活してなさそうな人気者を発表＜ロンドンハーツ＞

1月13日（火）の『ロンドンハーツ』では、「格付けしあう女たち」を放送。

今回は「（一般男女に聞いた）楽しく生活してなさそうなのは？」というテーマで、人気者10名が“女の格付けバトル”を繰り広げる。

注目のメンバーは、『ロンドンハーツ』初出演となる元フィギュアスケート選手の高橋成美、元BiSHのセントチヒロ・チッチを始め、同じく元BiSHのハシヤスメ・アツコ、元NHKアナウンサーの中川安奈、ロンハー常連の熊田曜子、村重杏奈、ゆうちゃみ、ゆい小池、売れっ子芸人のエルフ荒川、納言・薄幸と多種多様な人気者10名が集結する。

今回の発表者は村重杏奈。

テレビに引っ張りだこのメンバーに対し、「1人を楽しんでる！」「メンタルが強そう」「プライベートが本当に明るい！」という良い意見から、「ムチャブリにストレスを感じてそう」「私生活無理してそう…」「隙がない！」と、楽しくなさそうな理由をズバッと発表する。

今回もゆい小池は「私のことをマネージャーのように扱ってる」と、ゆうちゃみの闇を次々と暴露し姉妹ゲンカが勃発。

セントチヒロ・チッチは元メンバーだからこそ知るハシヤスメ・アツコの新たなヤバい情報を暴露？ さらに村重杏奈は「芸能界の○○」と呼ばれている？

そして今回は上位常連組として藤田ニコルがご意見番として参加。はたして、楽しく生活してなさそうと思われてるのは一体誰なのか？