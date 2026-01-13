横浜EXが昨季所属した小林大祐の引退セレモニーを開催へ…B2昇格とB3優勝達成に欠かせない選手と称賛

1月12日、B2東地区の横浜エクセレンスは、2024－25シーズンに所属し2025年12月31日に現役を引退した小林大祐の引退セレモニーを行うことを発表した。

クラブ公式の発表によると、引退セレモニーは同25日にホーム横浜武道館で行われる『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』B2リーグ戦第12節、福島ファイヤーボンズ戦のGAME2の試合後に開催を予定。これまでの功績を讃え、小林による引退の挨拶などを予定している。

福岡県出身で現在38歳の小林は、189センチ90キロのスモールフォワード。福岡大学附属大濠高校から慶應義塾大学へと進学し、日立サンロッカーズ（現サンロッカーズ渋谷）でトップリーグキャリアをスタートしJBLルーキー・オブ・ザ・イヤーを受賞した。その後、リンク栃木ブレックス（現宇都宮ブレックス）でもプレーし、Bリーグ開幕後はライジングゼファー福岡や茨城ロボッツに所属。2021－22シーズンからはアルティーリ千葉の初期メンバーとしてプレーし3シーズンを過ごした。

2024－25シーズンは、A千葉から期限付き移籍でB3の横浜エクセレンスへ移籍。ケガに苦しみながらもB3リーグ戦で27試合に出場し、1試合平均2.4得点をマークした。そして、同シーズン終了後にA千葉と双方合意のうえで契約解除となり自由交渉選手リスト入り。12月31日に自身のInstagramで15年間の現役生活から引退を発表した。

現役最後の所属クラブとなった横浜EXは小林について、“様々なクラブで『昇格』を経験してきた『昇格請負人』”と称し、2024－25シーズンの『B2昇格』と『B3優勝』達成に欠かせない選手としてコート内外でクラブを支えた存在と、感謝の意を表した。

【動画】輝きを見せた小林大祐…2025年4月5日vs金沢