ウルブズ不動の先発センター、ルディ・ゴベアへ1試合の出場停止処分

1月13日（現地時間12日、日付は以下同）。NBAは、ミネソタ・ティンバーウルブズのルディ・ゴベアへ1試合の出場停止処分（無給）を科したと発表した。

ゴベアの出場停止は、14日に敵地ファイサーブ・フォーラムで開催されるミルウォーキー・バックス戦で適用される。12日のサンアントニオ・スパーズ戦で、ゴベアは14リバウンド3アシスト1スティール1ブロックを残して勝利に貢献。

ただ、その試合の第4クォーター途中に、ウルブズの先発センターへフレグラントファウル1が宣告。これにより、今シーズンのフレグラントファウルの累積ポイントが6になった。NBAの規定で、フレグラントファウルのポイントが5を超えた場合、その選手は自動的に出場停止となる。

直近6戦で5勝1敗と好調のウルブズは、12日を終えてウェスタン・カンファレンス4位の26勝14敗。チーム在籍4年目をプレーする33歳のビッグマンは、今シーズンここまで40試合へフル出場し、平均31.7分11.0得点11.4リバウンド1.8アシスト1.7ブロックにフィールドゴール成功率71.7パーセントを残していた。