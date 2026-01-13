¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Ë²£ÅÄ¿¿Íª¡õ¸ÍÄÍ½ãµ®¤¬½Ð±é¡¡¡Ö¤¢¤ó¤ÊÌÜ¹õÏ¡¤Ï¤ß¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡4·î29Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëÌÜ¹õÏ¡¼ç±é±Ç²è¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Ë²£ÅÄ¿¿Íª¤È¸ÍÄÍ½ãµ®¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§ºäËÜÂÀÏº¤Î¡È·ãÊÑ¡É¤ò¤É¤¦ºÆ¸½¡© ¡¡¼Â¼ÌÈÇ¡ØSAKAMOTO DAYS¡ÙÀ®¸ù¤òº¸±¦¤¹¤ë2¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2020Ç¯11·î¤è¤ê½¸±Ñ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÃ±¹ÔËÜ¤Ï23´¬´©¹Ô¡¢Á´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1500ËüÉô¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤ò´Þ¤à¡Ë¤òÆÍÇË¡Ê2025Ç¯8·î»þÅÀ¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡£
¡¡Á´¤Æ¤Î°ÅÞ¤¬¶²¤ì¤ëÀ¨ÏÓ¤Î»¦¤·²°¤À¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ºäËÜÂÀÏº¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÆ¯¤¯½÷À¡¦°ª¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤ò¤·¤Æ¤¢¤Ã¤µ¤ê»¦¤·²°¤ò°úÂà¡£·ëº§¡¢Ì¼¤ÎÃÂÀ¸¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊÂÎ·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºäËÜ¤Ï¡ÖºäËÜ¾¦Å¹¡×¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¼¡¡¹¤È°ÅÞ¤¬Ç÷¤êÍè¤ë¡£°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÊÆü¾ï¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¼¡¡¹¤È½±¤¤Íè¤ëµÒ¤ÈÀï¤¦¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëÅÁÀâ¤Î»¦¤·²°¡¦ºäËÜÂÀÏº¤òSnow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢ºäËÜ¤ÎÁêËÀ¡¦Ä«ÁÒ¥·¥óÌò¤ò¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢ºäËÜ¤¬¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ëºÊ¡¦ºäËÜ°ªÌò¤ò¾å¸ÍºÌ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¶äº²¡Ù¥·¥êー¥º¡¢¡Øº£Æü¤«¤é²¶¤Ï!!·à¾ìÈÇ¡Ù¤Ê¤É¤ÎÊ¡ÅÄÍº°ì¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¡ÊÌÜ¹õÏ¡¡Ë¤¬ÅÁÀâ¤Î»¦¤·²°¤ò°úÂà¤·¤Æ±Ä¤à¡ÖºäËÜ¾¦Å¹¡×¤Ç¸µµ¤¤ËÆ¯¤¯ÂÀ¶Ë·ý¤Î»È¤¤¼ê¡¦Î¦¾¯Åü¡ÊÄÌ¾Î¡§¥ëー¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Netflix±Ç²è¡ØÍ¾Ì¿°ìÇ¯¤ÎËÍ¤¬¡¢Í¾Ì¿È¾Ç¯¤Î·¯¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¤ä±Ç²è¡ØÎÙ¤Î¥¹¥Æ¥é¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿²£ÅÄ¡£¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÊ¡ÅÄÁÈ¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡¡ÌÌÇò¤¯¿´²¹¤Þ¤ë¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥óÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢±é¤¸¤¿¥ëー´éÉé¤±¤Î¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë²£ÅÄ¤À¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ïº£²ó¤¬½éÄ©Àï¡£¡Ö»ä¼«¿È½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Îý½¬¤¹¤ëÅÙ¤ËÂô»³¤Î²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤¦ËèÆü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âô»³¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÎ¦¾¯Åü¤È¤·¤Æ²ù¤¤¤Ê¤¯»£±Æ¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿®¤òÇÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¾ï¤ËÁêËÀ¤Î²«¿§¤¤Ä»¡¦¥Ôー½õ¤òÏ¢¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥ì¤Ã¤ÈºäËÜ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤¦À¨ÏÓ¥¹¥Ê¥¤¥Ñー¡¦âÃÁúÊ¿½õÌò¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤È2025Ç¯10·î´ü¤Ï2ºî¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¥ì¥®¥å¥éー½Ð±é¤·¡¢2026Ç¯1·î´ü¤Ï¡Øº§³è¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£ー¥ë¥É37¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¡¢FOD¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ë¤³¤¿¤Þ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÍÄÍ¡£¸ÍÄÍ¤Ï¡Ö¸¶ºî¤ÎÃæ¤Ç¤âËÍ¤Ï1ÈÖ¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤Î¤Çº£²ó±é¤¸¤é¤ì¤ÆÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö±ÇÁü²½¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤ó¤ÊÌÜ¹õÏ¡¤Ï¤ß¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎºäËÜ¤ò±é¤¸¤¿ÌÜ¹õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡ØÍ¦¼Ô¥è¥·¥Ò¥³¡Ù¥·¥êー¥º¡¢¡Ø¶äº²¡Ù¥·¥êー¥º¡¢¡Øº£Æü¤«¤é²¶¤Ï‼¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¡ÅÄ´ÆÆÄºîÉÊ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¸ÍÄÍ¤À¤¬¡¢¡ÖËÍ¤ÏÊ¡ÅÄÁÈ¤Ç¤Ï³Ú¤·¤¤¥·ー¥ó¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤³¤³¤ÏÌÌÇò¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤ÈÊ¡ÅÄÁÈ»Ë¾å½é¤á¤Æ¤Î±é½Ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¸¶ºî¤Ø¤ÎÇ®¤¤¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¡È»Ë¾å½é¡É¤Ê»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û¡ü²£ÅÄ¿¿Íª¡ÊÎ¦¾¯ÅüÌò¡Ë¤³¤ÎÅÙ¡¢Î¦¾¯Åü¤ò±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢²£ÅÄ¿¿Íª¤Ç¤¹¡£»ä¤«¤é¤ß¤¿Î¦¾¯Åü¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï´¶¾ðË¤«¤Ç¤È¤Æ¤âÁÇÄ¾¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤¬¼«Á³¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸µ¥Þ¥Õ¥£¥¢¤Î½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¸µ¡¹¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤º¤Ã¤ÈÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢±Ç²è¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Î¤ªÏÃ¤òÄº¤ÁÇÄ¾¤Ë¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¼Â¼Ì²½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ÈÀÕÇ¤´¶¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ»ä¼«¿È½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Îý½¬¤¹¤ëÅÙ¤ËÂô»³¤Î²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤¦ËèÆü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Âô»³¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÎ¦¾¯Åü¤È¤·¤Æ²ù¤¤¤Ê¤¯»£±Æ¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÊ¡ÅÄÁÈ¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ªÌÌÇò¤¯¿´²¹¤Þ¤ë¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥óÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
¡ü¸ÍÄÍ½ãµ®¡ÊâÃÁúÊ¿½õÌò¡Ë±Ç²è¡ÖSAKAMOTO DAYS¡×âÃÁúÊ¿½õÌò¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£¸ÍÄÍ½ãµ®¤Ç¤¹¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¡¢ÀïÆ®¥·ー¥ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÉôÊ¬¤ÈÃç´Ö¤ÎÍ§¾ð¤Ë²ÈÂ²°¦¡¢ºÙ¤«¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¿§¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤Èµ»½Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±ÇÁü²½¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤ó¤ÊÌÜ¹õÏ¡¤Ï¤ß¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£Ê¿½õ¤ÏÁêËÀ¤Ç¤¢¤ëÄ»¤Î¥Ôー½õ¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¥Õ¥êー¤Î»¦¤·²°¡¢À¨ÏÓ¤Î¥¹¥Ê¥¤¥Ñー¤Ç¤¹¡£Ãç´ÖÁÛ¤¤¤Ç¾ð¤ËÇ®¤¯¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤¹¤®¤Æ¾¯¤·¤ªÇÏ¼¯¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Áþ¤á¤Ê¤¤°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¡¢¸¶ºî¤ÎÃæ¤Ç¤âËÍ¤Ï1ÈÖ¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤Î¤Çº£²ó±é¤¸¤é¤ì¤ÆÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏÊ¡ÅÄÁÈ¤Ç¤Ï³Ú¤·¤¤¥·ー¥ó¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤¬ÄÁ¤·¤¯¡¢¡Ö¤³¤³¤ÏÌÌÇò¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÊ¡ÅÄÁÈ»Ë¾å½é¤á¤Æ¤Î±é½Ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤Î¸¶ºî¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤½¤ì¤¾¤ì¤Ø¤Î°¦¡¢¤½¤·¤ÆÊ¡ÅÄ¤µ¤ó¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤«¤éÂ¹¤Þ¤Ç²ÈÂ²°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£³§¡¹ÍÍ¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤ÆÄº¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë