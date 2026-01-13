「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日正午現在でイオン<8267.T>が「売り予想数上昇」１位となっている。



１３日の東証プライム市場でイオンが４日ぶりに反発。同社は８日の取引終了後、２６年２月期第３四半期累計（３～１１月）の連結業績を発表した。営業利益は１４４７億３７００万円（前年同期比２３．１％増）となったが、１５００億円前後を見込んでいた市場予想には達しなかったことから、９日の株価は下落した。ＧＭＳ（総合スーパー）事業やスーパーマーケット事業、ディスカウントストア事業といった小売事業で粗利益率が低下し苦戦を強いられた。株価は昨年１１月に株式分割考慮後の最高値となる２９２０円をつけた後は軟調な値動きが続いている。全体相場の上昇もあり、この日は値を上げているが、反発局面では戻り売りが意識される展開となっている。



出所：MINKABU PRESS