野菜の旨みがギュッ！ 滋味深い「原点のミネストローネ」
シーフードミックスで失敗知らず！「パスタ 魚介のラグートマトソース」
「レストラン級の味なのに作り方はシンプル」と話題のシェフ、KEITAさん。ハードルが高そうに見えて、実はとっても簡単に本格的な一皿が作れるレシピがInstagramで注目を集めています。
KEITAさんのこだわりは「ミニマムで最大限の旨みを引き出すこと」。手間も食材も最小限、具材と水だけで自然な味を引き出し、ハーブやオリーブオイルの効果的な使い方まで、イタリア修業で培ったプロの技を惜しみなく教えてくれます。
※本記事はKEITA著の書籍『素材と水で仕上げる超絶品パスタ 手間と食材は最小限！』から一部抜粋・編集しました。
■原点のミネストローネ
ベーコンなど動物性の食材を使わない、正真正銘の野菜のスープ。
たくさんの野菜の甘みがしみ出て滋味深い味わいに。
■材料（4人分）
玉ねぎ…1/2個（50g）
にんじん …1/4本（50g）
かぼちゃ …100g
じゃがいも …1個（200g）
キャベツ …100g
ほうれん草…1株
豆の水煮…100g
にんにく（潰して皮を外す）…1片
オリーブオイル …30ml
塩 …適量
黒こしょう …適量
水 …1L
■作り方
1. 玉ねぎ、にんじん、かぼちゃ、じゃがいもはそれぞれ１cm角に切る。
2. キャベツとほうれん草はざく切りにする。
3. 鍋にオリーブオイルの半量、にんにく、玉ねぎ、にんじん、塩を入れて中火で炒める。
4. 野菜がしんなりしたらかぼちゃ、じゃがいも、キャベツ、豆の水煮、水を入れて弱火で約30分煮る。
5. ほうれん草を加えてしんなりしたら塩、黒こしょうで味を調える。
6. 器に盛りつける。残りのオリーブオイルを回しかけて完成。
MEMO
水と塩とオイルが野菜をおいしくしてくれる
トマトもコンソメも、動物性の食材も使いません。水が野菜の旨みをぎゅっと引き出してくれるんです。
著＝KEITA／『素材と水で仕上げる超絶品パスタ 手間と食材は最小限！』