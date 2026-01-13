ベーコンなど動物性の食材を使わない、正真正銘の野菜のスープ


シーフードミックスで失敗知らず！「パスタ 魚介のラグートマトソース」

「レストラン級の味なのに作り方はシンプル」と話題のシェフ、KEITAさん。ハードルが高そうに見えて、実はとっても簡単に本格的な一皿が作れるレシピがInstagramで注目を集めています。

KEITAさんのこだわりは「ミニマムで最大限の旨みを引き出すこと」。手間も食材も最小限、具材と水だけで自然な味を引き出し、ハーブやオリーブオイルの効果的な使い方まで、イタリア修業で培ったプロの技を惜しみなく教えてくれます。

だしや茹で汁を使わず水で煮込んで仕上げる絶品パスタに、主役の食材をひとつに絞ったメイン料理、前菜にデザートまで。スーパーの食材で気負わず作れる、シンプルなのに“ちゃんと美味しい”レシピばかりです！

※本記事はKEITA著の書籍『素材と水で仕上げる超絶品パスタ 手間と食材は最小限！』から一部抜粋・編集しました。

■原点のミネストローネ

ベーコンなど動物性の食材を使わない、正真正銘の野菜のスープ。

たくさんの野菜の甘みがしみ出て滋味深い味わいに。

原点のミネストローネ


■材料（4人分）

玉ねぎ…1/2個（50g）

にんじん …1/4本（50g）

かぼちゃ …100g

じゃがいも …1個（200g）

キャベツ …100g

ほうれん草…1株

豆の水煮…100g

にんにく（潰して皮を外す）…1片

オリーブオイル …30ml

塩 …適量

黒こしょう …適量

水 …1L

■作り方

1. 玉ねぎ、にんじん、かぼちゃ、じゃがいもはそれぞれ１cm角に切る。

2. キャベツとほうれん草はざく切りにする。

3. 鍋にオリーブオイルの半量、にんにく、玉ねぎ、にんじん、塩を入れて中火で炒める。

4. 野菜がしんなりしたらかぼちゃ、じゃがいも、キャベツ、豆の水煮、水を入れて弱火で約30分煮る。

5. ほうれん草を加えてしんなりしたら塩、黒こしょうで味を調える。

6. 器に盛りつける。残りのオリーブオイルを回しかけて完成。

MEMO

水と塩とオイルが野菜をおいしくしてくれる

トマトもコンソメも、動物性の食材も使いません。水が野菜の旨みをぎゅっと引き出してくれるんです。

著＝KEITA／『素材と水で仕上げる超絶品パスタ 手間と食材は最小限！』