いつも買い物袋の中身がぐちゃぐちゃ…もう悩まない！プロ直伝「袋詰めの基本」
▶【画像で確認】意外と知らない「袋詰めの基本」
買い物のレジ袋問題。急いで詰めているからか荷崩れを起こしたり、中身がかたよって持ちづらかったり、長い野菜が飛び出してしまったり...。日々のことなのに、なかなか上達しないのはどうして？ そこで今回は、レジ業務のプロが日々実践している袋詰めの基本を教えてもらいました！
教えてくれたのは▷チェッカーサポート 教育担当の皆さん
■潰れる、荷崩れするなどのストレスをゼロに！
袋の中がごちゃごちゃ
長い野菜が落ちちゃう
パンが潰れた……
中身が寄っちゃった……
こんなストレスをゼロにする方法をご紹介します！
■レジ業務のプロ・チェッカーサポートが指南！下段・中段・上段に分けて詰めるのが基本！
袋の中で食材が潰れる、崩れるのを防ぐには、詰めるときのバランスが大事。下記の基本を参考に、そのとき買った商品を下段、中段、上段の3つに分けて、上手に積み上げて。
■【上段】潰れやすい、崩れやすいものを載せる
上段は主に、パン類、果物、潰れやすいトマトなどの野菜の定位置に。袋入りのスナック菓子がある場合は、上段の中でも、パン類や果物の下に詰めるようにしましょう。
■【中段】平らな面を作るように積んでいく
中段で、いかにキレイな面を作れるかが、袋詰めの重要なポイント。上段や下段に比べて詰めるものが多く、重さや形状も異なるので、上手に組み合わせてできるだけフラットに積み上げること。
【面を作るのにおすすめの例】
パック入りのもの
箱入りのもの
■【下段】かたくて重いもので土台を作る
最初に土台をしっかり作ることが肝心。かたくて重いものを下段に詰めたらいったん袋を持ち上げ、土台が崩れないかどうか確認を。袋の両脇に背の高いボトル類を詰めて柱のようにすると、より安定感が出ます。レジ袋は破れやすいので、土台の隅にはなるべく角の丸いものを詰めて。
【土台を作るのにおすすめの例】
重めの野菜
牛乳などの紙パック飲料
ペットボトルや缶などの角の丸いもの
■土台をしっかり作り、バランスよく詰めるとうまくいく！
日々の買い物の内容はそのつど変わりますが、基本を押さえておけば、袋詰めはもう大丈夫。持ったときや運んでいる最中に食材を潰したり、崩したりしないようにするには、何よりバランスよく詰めることが大切です。
台の上に袋を置いたら、両手で袋の底面をしっかりと広げます。上記のように土台を作って、なるべく平面になるように積み上げ、左右の重さも均等に。袋を持ち上げたときにどうなるか想像しながら詰めてみて。
＊ ＊ ＊
中段で面を作る意識が全くなかったので、荷崩れしていたと反省。毎回ぐちゃぐちゃになってしまうので地味にストレスでした。これを機に崩れない袋詰めをマスターしたい！
撮影／三佐和隆士
文=徳永陽子