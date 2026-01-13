「練習時でもすべきではない。奇妙な選択だ」リバプール指揮官が自軍選手のプレーを問題視。敵将は激怒「失望した。プレミアやCLではやらないだろ？」
現地１月12日に開催されたFAカップ３回戦で、遠藤航が所属する昨季のプレミアリーグ王者リバプールが、３部のバーンズリーとホームで対戦。怪我から復帰した遠藤はベンチ入りしたものの、出番なしに終わったなか、４−１で快勝した。
この一戦で良くも悪くも目立ったのが、ドミニク・ソボスライだ。
25歳のハンガリー代表MFは、９分に強烈なミドルシュートで先制点を奪った一方で、２−０で迎えた40分にあまりに軽率なプレーで失点を招いた。自陣ペナルティエリア内でボールを持った際、足の裏でGKジョルジ・ママルダシュビリへのバックパスを試みるも、痛恨の空振り。アダム・フィリップスに得点をプレゼントしてしまったのだ。
英公共放送『BBC』によれば、リバプールを率いるアルネ・スロット監督は「FAカップやリーグカップ、親善試合、トレーニングでさえも、そんなプレーはすべきではない」と問題視。「奇妙な選択だ。私なりの意見はあるが、それは胸にしまい、ドム（ソボスライ）本人と話し合うつもりだ」と考えを示した。
また、敵将のコナー・フーリハンは怒りを露わにし、「あの場面には失望した。彼はチェルシーやアーセナル相手にそんなプレーはしない」と指摘。「失礼だったか？」との問いにこう答えた。
「そうかもしれない。プレミアリーグやチャンピオンズリーグの試合ではやらないと思うから、少しがっかりした。敬意に欠ける行為だった。アダムのゴールは喜ばしいが、別視点から見れば失礼な行為だ」
ソボスライにとっては、光と影がくっきりと出る試合に。傷心のなか「チームのみんなに申し訳ない。簡単なミスで自分たちを苦しめてしまった。だがフットボールは続く。次のラウンドに集中する」と語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】あまりに軽率…リバプールMFの信じられない失点直結プレー
