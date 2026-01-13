キャリアバンク <4834> [札証] が1月13日後場(13:00)に決算を発表。26年5月期第2四半期累計(6-11月)の連結経常損益は900万円の黒字(前年同期は2700万円の赤字)に浮上し、通期計画の1億4900万円に対する進捗率は6.0％となった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の連結経常利益は前年同期比7.3％減の1億4000万円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(2Q)の連結経常損益は300万円の赤字(前年同期は1100万円の赤字)に赤字幅が縮小したが、売上営業利益率は前年同期の2.2％→2.0％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

