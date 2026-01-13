13日13時現在の日経平均株価は前週末比1592.17円（3.07％）高の5万3532.06円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1099、値下がりは458、変わらずは42と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を467.96円押し上げている。次いで東エレク <8035>が322.89円、ＳＢＧ <9984>が149.21円、ファストリ <9983>が71.40円、レーザーテク <6920>が46.39円と続く。



マイナス寄与度は19.85円の押し下げでリクルート <6098>がトップ。以下、任天堂 <7974>が9.46円、ニトリＨＤ <9843>が9.23円、セブン＆アイ <3382>が5.82円、ソニーＧ <6758>が4.85円と続いている。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は輸送用機器で、以下、銀行、卸売、電気機器と続く。値下がり上位にはその他製品、空運、サービスが並んでいる。



※13時0分14秒時点



株探ニュース

