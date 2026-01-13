¡ÖÀäÂÐ¤Ë·ëº§¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×Å·³¶¸ÉÆÈ¤òÀÀ¤Ã¤¿52ºÐ¤ÎÀ¤³¦ÅªÃµ¸¡²È¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿44ºÐÈþ¿ÍºÊ¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¤½¤Î⽇¤Ëº®Íá¡õ¥¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤â¡ª¡©
¡¡2026Ç¯1·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÎà¤Ç½é¤á¤Æ¥Ò¥Þ¥é¥ä¤Î¡Ö°Ëâ¤ÎÃ«¡×¤ò´°Á´Æ§ÇË¤·¡¢Ãµ¸¡²È¤È¤·¤ÆºÇÂç¤Î±ÉÍÀ¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¿¢Â¼Ä¾¸ÊËÁ¸±¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿À¤³¦Åª·ÌÃ«Ãµ¸¡²È¤ÎÉ×¡Ê52ºÐ¡Ë¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆ¶·¢Ãµ¸¡²È¤ÎºÊ¡Ê44ºÐ¡Ë¤È¤¤¤¦µ¬³Ê³°¤ÎÃµ¸¡²ÈÉ×ÉØ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¿·º§¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¥ã¥Ë¥ª¥Ë¥ó¥°¡Ê·ÌÃ«²¼¤ê¡Ë¤Ë¿ÍÀ¸¤òÅÒ¤±¤ëÀ¤³¦ÅªÃµ¸¡²È¤ÎÉ×¤È¡¢¤½¤Î¾ðÇ®¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤Æ¶·¢Ãµ¸¡²È¤ÎºÊ¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¿ô½½¥á¡¼¥È¥ë²¼¤ÎÀî¤Ø¤ÎÈô¤Ó¹þ¤ß¤ä100¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÂì¤ò¥í¡¼¥×°ìËÜ¤Ç¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¯É×¤Î²á¹ó¤Ê³èÆ°¤òVTR¤Ç¾Ò²ð¡£2016Ç¯¤ÎÂæÏÑ¡¦¥Á¥ã¡¼¥«¥ó¥·¡¼·ÌÃ«¡¢2018Ç¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥°¥ë¡¼¥ß¡¼¥´¥ë¥¸¥å¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦¶þ»Ø¤ÎÆñ´Ø¥ë¡¼¥È¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÉ¸¹â7000¥á¡¼¥È¥ëµé¤Î»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥Ò¥Þ¥é¥ä¤Î¥»¥Æ¥£¥´¥ë¥¸¥å¤ò¿ÍÎà¤Ç½é¤á¤Æ´°Á´Æ§ÇË¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢É×¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊÂÀ×¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æó¿Í¤¬Êë¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢¹âÃÎ¸©ÂçËÄ®¤Î»³±ü¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¸ÅÌ±²È¡£ÇÑÔÒÆ±Á³¤À¤Ã¤¿ÃÛÌó230Ç¯¤Î·úÊª¤ò¡¢É×¤¬ÆÈ¿È»þÂå¤Ë5Ç¯¤â¤ÎºÐ·î¤òÈñ¤ä¤·¤Æ²þÁõ¤·¤¿¼«Âð¤Ë¤Ï¡¢Äí¤Ë¼êºî¤ê¤Î¥Ö¥é¥ó¥³¤äÏªÅ·É÷Ï¤¤Þ¤ÇÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¡ÖÁê¼ê¤ËÂÐ¤·ÌµÀÕÇ¤¤À¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë·ëº§¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿É×¤À¤¬¡¢¼«¤éÀ°¤¨¤¿¤³¤Î¾ì½ê¤¬±¿Ì¿¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢É×¤¬¼çºÅ¤·¤¿¥¥ã¥Ë¥ª¥Ë¥ó¥°¤Î¹Ö½¬²ñ¡£ÄÌ¾ï¤Ï3¿Í°Ê¾å¤Ç¹Ô¤¦¹Ö½¬¤À¤¬¡¢ÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤Ë¤è¤ê2Çñ3Æü¤Î¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½éÆü¤ÎÌë¡¢ºÊ¤¬ºî¤Ã¤¿¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢É×¤¬¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤ª»®¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÄí¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÍÕ¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ÇºÊ¤Ï¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¡×¤·¡¢Æó¿Í¤Î²ñÏÃ¤Ï2»þ´Ö°Ê¾å¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢ËþÅ·¤ÎÀ±¶õ¤Î²¼¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿ÏªÅ·É÷Ï¤¤ËºÊ¤¬¡Ö°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÍ¶¤¤½Ð¤·¡¢½éÂÐÌÌ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÅòÁ¥¤ÎÃæ¤Ç¥¥¹¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¸òºÝ³«»Ï¤«¤é3¥«·î¸å¡¢É×¤ÏºÆ¤Ó¥Ò¥Þ¥é¥ä¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ä¤¬¡¢½ÐÈ¯»þ¤Ë¡Ö·ëº§¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀë¸À¡£Ì¿·ü¤±¤ÎÄ©Àï¤ò½ª¤¨¤Æµ¢¹ñ¤·¡¢¿¢Â¼Ä¾¸ÊËÁ¸±¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤ÇÈà½÷¤ò¡Öº§Ìó¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¸å¡¢2025Ç¯4·î¤ËÀ²¤ì¤Æ·ëº§¤Ø¤È»ê¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ãµ¸¡²ÈÉ×ÉØ¤é¤·¤¤¶ÄÅ·¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿·ëº§¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢É¬¸«¤ÎÅÐ¾ìVTR¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£