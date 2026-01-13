SHIHO、長女＆弟＆姪の“顔出し”ショットを公開 愛らしい姪の姿に反響「もうお顔が整ってて可愛いすぎる」
格闘家・秋山成勲（50）の妻でモデルのSHIHO（49）が、13日までに自身のインスタグラムを更新。長女、マネージャーを務める弟、姪らとの“家族ショット”を“顔出し”で複数枚公開した。
【写真】「かわいい！」“初韓国でワイワイ”SHIHOが公開した長女＆弟＆姪の“顔出し”ショット
SHIHOは「お正月は姪っ子ひめちゃんが初韓国でワイワイ 連日、マネージャーと共に働きまくり〜だった」とつづり、長女・サランちゃん、マネージャーを務める弟・しょうごさん、しょうごさんの次女・ヒメちゃん、そしてスタッフらと楽しげな雰囲気が伝わる写真を披露している。
大人から子どもまで7人が集合した“人生4ショット”や、韓国のサーティワン「バスキン・ロビンス」で撮影した写真、長女と姪の“身長差”が際立つ2ショットなど、初めて訪れた韓国を満喫する姪の姿がたっぷり収められていた。
えくぼが印象的な愛らしい姪の姿や長女の姿に、コメント欄には「かわいい！」「もうお顔が整ってて可愛いすぎる」「サランちゃんの手足の長さが良い意味で異常なぐらい長い!!!」「脚長っ」などの反響が集まっている。
