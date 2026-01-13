ものづくりの街・大阪府東大阪市を拠点とする宇宙開発協同組合「ＳＯＨＬＡ（ソーラ）」が、２０３０年頃までの打ち上げを目指す月面探査ロボット「まいど２号」のクラウドファンディングを行っている。

０９年に小型衛星「まいど１号」を飛ばしており、ソーラは「町工場から宇宙を目指せることを再び証明したい」としている。

ソーラは０２年、東大阪市内の中小企業が集まって発足した。現在は府外の企業も参加する。２号は跳躍しながら月面のデータを集める球形の探査ロボット。熱を加えると元の形に戻る形状記憶合金の働きを利用したバネで、丸い形のまま跳ね上がる。試作機は昨年の大阪・関西万博でも披露され、注目を集めた。

ソーラのメンバーで、跳躍部分の開発を手がける同市の機械設計会社「カラクリ」代表の依田宗長さん（４７）は「万博来場者からの『すごい』という肯定的な反応が力になった」と振り返る。展示後、開発に協力する企業も現れたという。

宇宙空間に近い環境での試験を重ねる費用がかかるため、支援を求めて今月末までクラウドファンディングを実施している。目標は４００万円で、１３日午前９時現在で約１６８万円が集まった。資金提供者には、２号の実物大模型などの返礼品を用意している。

１号は０９年、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられ、雷の観測や地球の撮影などに成功した。「中小企業でも宇宙に挑める」と日本中に勇気を与えた。役目を終えた１号は現在、高度を下げながら地球を周回。２０〜４０年後に大気圏に突入し、燃え尽きることが予想されている。

ソーラの冨田泰富監事（４９）は「２号の計画も成功させ、『日本の技術はすごいんだ』と多くの人に感じてもらいたい」と話している。