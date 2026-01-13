1月10日、台湾・台北ドームで行われた『第40回ゴールデンディスクアワード』で、ALLDAY PROJECTが圧倒的なステージでファンを魅了した。

【映像】“ILLIT離脱”の美人アイドル＆財閥令嬢も所属するグループ

ALLDAY PROJECTは、韓国の5人組男女混合グループ。2025年にTHE BLACK LABELからデビューし、1stシングル「FAMOUS」は韓国の主要音楽チャートで1位を獲得。新世界グループ会長の孫娘として知られていたアニー、NewJeans「Supernatural」などのMVに出演していたターザン、過去にRed Velvetの「Psycho」などの振り付けを手がけたベイリー、『SHOW ME THE MONEY 6』に出演したウチャン、ILLITを輩出したサバイバル番組『R U Next?』に参加し、デビューメンバーに選ばれるも専属契約の終了とグループからの離脱を発表した元練習生・ヨンソと、メンバー個々の経歴も話題を集めている。

新人とは思えない実力

5人はブラックを基調にしたシックな衣装に身を包み、まずはウチャンの軽やかなダンスブレイクからパフォーマンスがスタート。大ヒット曲「FAMOUS」のイントロが流れると、ヨンソが妖艶な表情でダンスを披露し、客席からは大きな歓声が。さらにアニーのクールで優雅な低音ラップ、ベイリーの上を飛び越えてセンターへ登場するターザンと、ひとつひとつのアクションが会場を熱くしていく。

ターザンがスプレーでダンサーの衣装にグループの略称「ADP」と描くと、昨年12月にリリースした最新曲「LOOK AT ME」を披露。ウチャンとベイリーの爽やかなラップ、ヨンソの開脚パフォーマンスなど、新人とは思えない実力を見せつけていく。「ONE MORE TIME」ではどこか切ないサウンドにのせ、ステージを自由に動き回る5人。最後はベイリーを中心としたダンスブレイクからさらに勢いを増し、パフォーマンスを締めくくった。

視聴者からは、「ダンスすごい」「凄い人気だよねこのグループ」「ヨンソ、綺麗になった」「アユネクの時が懐かしい」「以前と雰囲気違う！」「別人のよう」「かっこいい」と、ヨンソの変化に対して驚きの声が多く集まった。

『第40回ゴールデンディスクアワード』はJENNIEやStray Kids、ENHYPEN、TWS、IVE、LE SSERAFIM、ZEROBASEONEなど数多くの豪華なアーティストたちが出演、1夜限りのステージを盛り上げる。（第40回 ゴールデンディスクアワード／K WORLDチャンネル）