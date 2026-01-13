ワールドフィット、悩み別に選べる新発想のプロテイン「まめとこめ」発売
ワールドフィットが運営する無添加サプリメントブランド「BeEARTH」は、現代女性の3大課題ともいわれる「栄養の偏り」「ホルモンバランス」「腸内環境」に着目した、悩み別に選べる新発想の整えプロテイン「まめとこめ」を販売している。
同商品は、からだに優しく安心な豆と米をベースとした植物性プロテイン。国産大豆・発芽玄米・和漢植物を組み合わせ、毎日の体調リズムに寄り添う4タイプをラインナップしている。
ゆらぎ(チャイ味)は、女性特有のゆらぎに寄り添う和漢ブレンド。やさしい甘みで夜にもおすすめだそう。
ゆらぎ(チャイ味)
腸活(抹茶味)は、甘さ控えめの本格抹茶で、腸から整うすっきりとした味わいに。食べ過ぎや飲みすぎにもおすすめ。
腸活(抹茶味)
美容・ウィズエイジング(黒豆茶味・無糖)は、ポリフェノール・ビタミンC・アントシアニンを豊富に含む美容ブレンド。肌つやが気になる日に。
美容・ウィズエイジング(黒豆茶味・無糖)
代謝・活力(スパイスモカ味)は、朝や運動前におすすめで、ピリッとスパイスが効いた大人のモカ味となっている。
代謝・活力(スパイスモカ味)
いずれも価格は2,100円。BeEARTHオンラインサイトにて販売している。
