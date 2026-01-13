Photo: 組橋信太朗

便利さや効率を求めればスマートウォッチを選ぶのがひとつの最適解。でも、腕時計選びはロマンがあってもいいんじゃないかと思うのです。

1980〜90年代に製造された希少なデッドストック部品を使っている腕時計「TIME RED WATCH」。手に取りながら、その世界観に浸ってみました！

液晶とは一味違う奥行きある表情

「TIME RED WATCH」はレトロ感あるデザインが最大の特徴で、まず目を引くのは赤いLEDのデジタル表示。

これ、ただのLEDではなく、現在ではほとんど生産されていない1980年から1990年に作られた希少なインジケーター部品を使用しているんです。

デジタル表示の懐かしさに加えて、部品が醸し出す雰囲気が奥行きを感じさせてくれているように感じません？ スマートウォッチのような利便性はないものの、このワクワク感は腕時計を選ぶ上で大事な要素になるのではないでしょうか。

浮かび上がる基盤に「機能美」を感じる

「TIME RED WATCH」は盤面以外のデザインもメカニカルな仕上がりになっています。

ボタンを押すと四隅のライトが点灯すると同時に、デジタル数字がランダムにパラパラと表示される演出で起動。時間をビシッと表示してくれます。

盤面が赤く照らされると基盤に施された金メッキや内部の配線がぼんやりと浮かび上がり、レトロフューチャーな雰囲気を味わわせてくれます。

逆に、表示が消えているスリープ時は整然と並んだ基盤やパーツが静かに主張。ただ部品が見えているだけではなく機能美を感じさせるデザイン。このあたりの美しさにガジェットとしての完成度の高さを感じました。

見た目はレトロでも、中身はタフな現代仕様

「ヴィンテージ部品を使っているなら、壊れやすいのでは？」と気になったものの、心配無用でした。

風防にはダイヤモンドに近い硬度を持つサファイアガラスを採用し、傷に強くクリアな視認性を確保。さらに、IP67相当の防水・防塵性能を持っているので、手洗いや急な雨、ホコリっぽい場所でも気にせず使えるタフさも兼ね備えています。

今回は大胆な環境での使用はしていませんが、「TIME RED WATCH」はレトロな見た目ながらも中身は現代の技術を採用したスペックにより安心感があり、日常使いの相棒として申し分ないでしょう。

充電式でスタミナも十分

バッテリー持ちも優秀で、非稼働時の省エネ構造により、1回の充電で約1ヶ月間の稼働が可能。付属のUSBケーブルで充電できます。

毎日充電しなければならないスマートウォッチとは違い、充電の手間が少ないのも実用的で好印象ですね。

時間を楽しむための時計

「TIME RED WATCH」のカラーはブラックとホワイトの2色展開で、ベルトはメタルとラバーの2種類が付属しているのでシーンに合わせて付け替えも可能です。

効率化とか合理化もいいけれど、たまにはアナログに楽しむ時計を身につけて楽しんでみるのも大いにアリ。スマートウォッチ全盛の今だからこそ、他とは違う1本を手元に携えてみては？

気になった方は、以下商品ページから詳細をチェックしてみてください。

