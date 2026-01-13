ガバッと着て → 即サマ見え！【niko and ...】40・50代におすすめ♡「褒められアイテム」

朝はバタバタしていてコーデを考える時間がない……。そんなミドル世代の救世主になりそうなのが、ガバッと着るだけでサマになるアイテム。デイリーカジュアルに取り入れるアイテムなら、【niko and ...（ニコアンド）】が頼りになります。たくさんのラインナップの中から、今回はセーターとパンツをピックアップ。リラックス感がありこなれ見えが狙えるアイテムなら、シンプルなコーデでも周りから褒められるかも！？

配色ラインがアクセント

【niko and ...】「カラートリミングクループルオーバー」\4,620（税込・セール価格）

袖や裾の配色ラインがアクセントのローゲージセーター。ダボッとしたルーズなシルエットがこなれた雰囲気を引き寄せてくれそうです。体のラインを拾いにくいため、体型カバーが狙えるのも嬉しいポイント。シンプルなワンツーでもおしゃれに決まるから、忙しいミドル世代の即戦力になりそう。

スタイルアップも◎ サス付きのワイドジーンズ

【niko and ...】「メンバーサス付きワイドパンツ」\7,500（税込）

たっぷりとボリュームのあるシルエットで、ガバッと穿くだけでこなれ見えしそうなデニムパンツ。サスペンダー付きのハイウエストタイプなので、スタイルアップが期待できます。裾はセルフカットができるため、低身長さんも取り入れやすそう。今シーズンのトレンドカラーであるレッドをトップスに選べば、女性らしさもカジュアルさも備わった最旬ルックの完成。

