ディズニー・アニメーション最新作『ズートピア２』のスペシャルカフェ「ズートピア2」OH MYCAFEに、新メニューが登場！
タキシードを着た「ニック・ワイルド」をイメージした新メニューやグッズが展開されます☆
ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』OH MY CAFE「ニック・ワイルド」新メニュー・グッズ
スケジュール：東京/表参道：OH MY CAFE
開催期間：開催中〜2026年4月19日（日）
所在地：東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館 地下3階東京/池袋：BOX cafe&space グランドスケープ池袋店
開催期間：開催中〜2026年3月1日（日）
所在地：東京都豊島区東池袋1-30-3 B1F愛知/名古屋：BOX cafe&space 名古屋ラシック2号店
開催期間：開催中〜2026年2月1日（日）
所在地：愛知県名古屋市中区栄 3-6-1 ラシック地下1階大阪/梅田：BOX cafe&space KITTE OSAKA 1号店
開催期間：開催中〜2026年3月8日（日）
所在地：大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 KITTE OSAKA6階東京/渋谷：BOX cafe&space SHIBUYA109渋谷店
開催期間：2026年2月5日（木）〜2026年3月15日（日）
所在地：東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109渋谷 地下2階愛知/名古屋2）：BOX cafe&spaceグローバルゲート名古屋1号店
開催期間：2026年2月12日（木）〜2026年3月15日（日）
所在地：愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12グローバルゲート1階
事前予約2）開始日：2026年1月9日(金) 18:00〜
対象期間：2026年1月23日(金)〜3月5日(木)
予約金：770円(税込) ※1申込につき、4席迄予約可
「ズートピア」OH MY CAFE：https://zoo2.ohmycafe.jp
動物たちが高度な文明社会を築いた世界「ズートピア」を舞台に、「ジュディ・ホップス」が夢をかなえるためにキツネの詐欺師「ニック・ワイルド」とバディを組んで奮闘する姿を描いた大人気ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』
その続編、待望のシリーズ最新作『ズートピア２』が2025年12月5日より公開され、大ヒットを記録し、史上最速のスピードで大台の100億円を突破しました。
ディズニー・アニメーション最新作『ズートピア2』の大ヒットと共に益々賑わいを見せている「ズートピア2」OH MY CAFEにて、バレンタインシーズンに合わせ、タキシードを着た「ニック・ワイルド」をイメージした、新メニューを展開。
また、シックなタキシード姿の「ニック・ワイルド」をデザインしたカフェオリジナルグッズやスーベニア、特典なども登場します☆
新特典
変更日：2026年2月2日（月）
「ズートピア2」OH MYCAFEにて提供されている特典がリニューアル！
実写アートを使用したオリジナルコレクションカードや紙コースター、箔押しカードなどが用意されます。
※現在配布している特典は2月1日（日）をもって終了となります
事前予約者限定 カフェ利用特典「オリジナルコレクションカード」
種類：全10種
事前予約者限定 カフェ利用特典を利用された方にプレゼントされる「オリジナルコレクションカード」
事前予約を利用し、メニューを注文された方に全10種から1枚がランダムでプレゼントされます。
※種類は選べません
ドリンク注文特典「オリジナル紙コースター」
種類：全7種
ドリンク注文特典として、カフェでドリンクメニューを1品ご注文ごとに「オリジナル紙コースター」をプレゼント。
「ニック・ワイルド」や「ジュディ・ホップス」デザインなど全7種から1枚がランダムで提供されます。
物販購入特典「オリジナル箔押しカード」
種類：全10種
物販購入特典として「オリジナル箔押しカード」全10種から1枚をランダムでプレゼント。
カフェオリジナルグッズを税込み3,000円以上購入された方が対象です。
※無くなり次第終了
新メニュー
提供開始日：2026年1月23日（金）
いなり寿司ときつねうどんがセットになったキツネづくしの和風セット、タキシード姿の「ニック・ワイルド」を、黒を基調としたシックなチキンライスで表現したメニュー、ピニャコアーラをイメージしたさわやかなドリンクなど「ニック・ワイルド」にフォーカスした新メニューが登場。
メニューは全て、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっています。
＜ニック＞おあげ満喫セット
価格：1,990円(税込)
いなり寿司ときつねうどんがセットになったキツネづくしの和風セット。
野菜もとれる、かしこいキツネのためのバランスメニューです。
＜ニック＞SLY FOXタキシード・ライス
価格：1,990円(税込)
タキシード姿の「ニック・ワイルド」を、黒を基調としたシックなチキンライスで表現。
トマトとチキン、ソイミートの優しい味わいです。
映画の華やかなシーンを感じながら、作品の雰囲気を楽しむことができます。
＜ニック＞海辺のバカンス♪ドリンク
価格：990円(税込)
ピニャコアーラをイメージした「＜ニック＞海辺のバカンス♪ドリンク」
パイナップル＆ココナッツウォーターを使用したさわやかなドリンクです。
販売終了メニュー
新メニュー追加に伴い、下記メニューは1月22日（木）をもって販売を終了します。
・＜フィニック＞潜入中？キャロットゼリーパフェ
・＜バーニング・アニマル＞荒野のグラタンプレート
下記メニューは1月23日（金）以降なくなり次第販売を終了いたします。
・＜ズーテニアル・ガラ＞スパークリングドリンク
スーベニア
対象メニューを注文することで購入することができるスーベニア。
アクリルスタンドコースターやマグカップ、グラスが購入可能です。」
アクリルスタンドコースター
価格：対象メニュー価格+1,100円(税込)
種類：ランダム3種
対象メニュー：全てのドリンクメニュー
購入制限：1ドリンクにつき3点まで
ドリンクメニューに追加料金を支払うことで購入できるアクリルスタンドコースター。
黒いタキシードを身に纏った「ニック・ワイルド」のパーツがセットになっています。
マグカップ（ニック）
価格：対象メニュー価格+2,200円(税込)
種類：全1種
対象メニュー：全てのドリンクメニュー
購入制限：1ドリンクにつき1点まで
全てのドリンクメニューとセットで購入できるマグカップ。
反面ごとに異なる「ニック・ワイルド」のアートが施されています。
グラス（ニック）
価格：対象メニュー価格+1,980円(税込)
種類：全1種
対象メニュー：全てのドリンクメニュー
購入制限：1ドリンクにつき1点まで
両手を上げながらポーズをきめる「ニック・ワイルド」をデザインしたグラス。
モノトーンカラーに仕上げられた、普段使いしやすいドリンクウェアです。
オリジナルグッズ
タキシード姿の「ニック・ワイルド」をデザインしたオリジナルグッズを販売。
どのデザインが出てくるか、開封するまでお楽しみのランダムグッズや巾着、カードケース、クッションキーホルダーが新たに展開されます。
アクリルキーホルダー
価格：825円(税込)
種類：ランダム6種
黒い蝶ネクタイがお似合いな「ニック・ワイルド」をデザインしたアクリルキーホルダー。
バレンタインカラーを基調にした、おしゃれな雑貨です。
巾着（ニック）
価格：1,650円(税込)
ショコラカラーを基調にした「ニック・ワイルド」デザインの巾着。
オモテとウラ面で異なるアートが使用されているのもポイントです。
カードケース（ニック）
価格：1,650円(税込)
ケース上部に「ニック・ワイルド」をレイアウトしたカードケース。
フレームから飛び出すようにデザインされた耳や右手に注目です。
カードケース（パウバート）
価格：1,650円(税込)
ズートピア創設者一族の御曹司である、柔和で社交的なオオヤマネコ「パウバート」デザインのカードケース。
眉尻を下げながら大きくお口を開く姿がインパクト大！
クッションキーホルダー
価格：1,650円(税込)
肌触りの良い生地を使用したクッションキーホルダーもラインナップ。
バッグやリュックに付けて「ニック・ワイルド」と一緒にお出かけすることができます。
バレンタインシーズンに合わせ、タキシードを着た「ニック・ワイルド」をイメージした、新メニューやグッズを展開。
2026年1月23日より新たに仲間入りする、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』OH MY CAFE「ニック・ワイルド」新メニュー・グッズの紹介でした☆
