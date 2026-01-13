綾瀬はるか『紅白』司会オフショットに反響 話題になった赤ノースリーブ姿も
女優・綾瀬はるかのスタッフによる公式インスタグラムが12日にオフショットを投稿。2025年大晦日に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』の舞台裏を写真で公開した。
【写真】赤いノースリーブドレスを着た綾瀬はるか
公式インスタグラム「年末の思い出 素敵な写真が撮れていました！」と投稿したのは『NHK紅白歌合戦』の貴重なバックステージの模様を記録したオフショット。写真には、放送中からSNS上で話題になっていた赤いノースリーブドレスを着て佇む様子やメイク中の横顔、さらに胸元があらわになったドレス姿や食事中の様子なども収められている。
司会として『NHK紅白歌合戦』に出演した彼女のオフショットに、ファンからは「かわいすぎるー」「美しい」「唯一無二の存在」などの声が集まっている。
引用：「綾瀬はるか official staff」インスタグラム（＠ayaseharuka_official_staff）
