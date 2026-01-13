別府大分毎日マラソン（２月１日）の大会事務局は１３日、招待選手や一般参加選手などを発表した。

第１０２回箱根駅伝（２、３日）で往路、復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大は総勢５人が出場する。

５区で１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークし「シン・山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した黒田朝日（４年）は招待選手。８区で区間新記録をマークして３年連続区間賞を獲得した塩出翔太（４年）、３区７位の宇田川瞬矢（４年）、４区３位の平松享祐（３年）、１区登録ながら体調不良で欠場した荒巻朋熈（４年）は一般参加選手として出場する。

黒田朝日は２度目のマラソン挑戦。昨年２月の大阪マラソンで２時間６分５秒の日本学生記録をマークした。２度目のマラソンに向けて「タイムより順位を意識したい。大阪（６位、日本人３位）より、いい順位を取りたい」と冷静に話す。

原監督は「現時点で朝日の体調に問題はありません。２区より５区の方が体に負担は少ない。ペースが遅いですから。別府大分毎日マラソンでは昨年の大阪（２時間６分５秒）くらいか、２時間５分３０秒が目標になるでしょう」と説明する。

別府大分マラソンでは２時間９分以内で日本人６位以内、あるいは順位に関係なく２時間６分３０秒以内で２８年ロス五輪日本代表選考レース（ＭＧＣ、２７年秋開催予定）の出場権を獲得できる。「ＭＧＣは特に意識していません」と黒田朝日は冷静に話すが、実力を出し切ればＭＧＣ出場権獲得は堅い。

塩出は２４年高知龍馬マラソンに練習の一環として出場し、２時間１９分２０秒で優勝。「３０キロまでは朝日に食らいつきたい。２時間６〜７分台が目標です」と話す。スピードランナーの宇田川もマラソンに意欲十分。「全くの未知数ですけど、ＭＧＣの出場権が取れたら最高です」と前向きに話した。平松は「２時間１０分以内を目標に走ります」と意欲を示した。１区出場を予定していながら体調不良で欠場となった荒巻朋熈（４年）は急きょ別府大分毎日マラソンの出場を決めた。卒業後、ＩＴ関連の企業に就職し、競技の第一線を退く荒巻は、箱根駅伝を「引退レース」として全身全霊で準備していたが、昨年１２月３１日に胃腸炎と３８度の熱発のアクシデントが発生。当日変更で、小河原陽琉（２年）と交代。「このままでは終われない、というような個人的な思いよりも、これまで僕を応援してくれた方々のために最後の走りをお見せしたい」と荒巻は静かに引退レースへの思いを明かす。

青学大を練習拠点としてＧＭＯ勢も別府大分毎日マラソンに出場予定。１日のニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝）で念願の初優勝。優勝メンバーは１人１０００万円のボーナスをゲットして勢いに乗っている。吉田祐也（２８）は１区で９位ながらトップと５秒差と堅実にタスキをつないだ。日本歴代４位の２時間５分１６秒の自己ベストを持つ実力者は、３４位に終わった昨年９月の東京世界陸上以来のマラソンとなる。３区２位と好走した鈴木塁人（たかと、２８）は満を持して初マラソンに挑む。

ニューイヤー駅伝のメンバーから外れた小野知大（ちひろ、２６）は２時間１０分１５秒の自己ベスト記録を持つ。自己ベスト記録の更新、さらにはＭＧＣ出場権獲得がターゲットになる。吉田祐也は招待選手、鈴木と小野は一般参加選手。

原監督が指導する選手が青学大勢５人、ＧＭＯ勢３人、合計８人。正月、駅伝界をにぎわせた「原軍団」が大分に乗り込む。

青学大勢以外の大学勢も注目選手がいる。箱根駅伝５位の中大から２区６位のエース溜池一太（４年）、９区登録から当日変更で出番がなかった白川陽大（４年）が出場。箱根駅伝４位の早大から登録メンバーに入った伊藤幸太郎（４年）らが出場する。

海外招待選手は、今大会出場選手の中で２時間４分２２秒と最速の自己ベスト記録を持つロナルド・コリル（３４）＝ケニア＝らが出場。

国内招待選手は、自己ベスト記録２時間６分１４秒の井上大仁（３３）＝三菱重工＝、同２時間７分２６秒の聞谷賢人（３１）＝トヨタ紡織＝らが出場する。

２１年東京五輪代表の服部勇馬（３２）＝トヨタ自動車＝は一般参加選手として参戦する。

ペースメーカーは４０歳の鉄人ランナー上野裕一郎（ひらまつ病院）らが務める。上野のペースメークは安定しており、好レースが期待される。