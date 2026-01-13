タレントの黒柳徹子（９２）が１３日に自身のインスタグラムを更新し、ＴＢＳ系「ザ・ベストテン」で共演したフリーアナウンサーの久米宏さん（享年８１）を追悼した。久米さんを「本当の親友」だったと明かし、「本当に悲しい」と悲痛な心境をつづった。

「ザ・ベストテン」は１９７８年から８９年まで放送された音楽番組で、久米さんは開始当初から８５年まで黒柳とともに司会を務めた。黒柳は「久米さん！」と呼びかけるように書き出し、「私には親友という人が、いるようで、いなかった。あなたは、その中で『ザ・ベストテン』以来本当の親友だった」と関係性を明かす。

「政治のことも、日常のことも、打ち合わせなしにピッタリ合った。私が設立した『トット基金』の理事にもなって頂いた。先月の理事会に見えなかったので、『どうしたの？』と手紙を出した。返事は来なかった」という。「久米さん、本当に悲しいです。あなたとのナマ放送の厳しい、やり取り懐かしいです」と思い出しながら、悲しみに暮れた。

「本当は涙もろく優しい人だった、久米さん、『さよなら』は言いたくない、いつか会える時が来たら、続きを話しましょう」と天国の久米さんに呼びかけ「『私の涙が見えますか？』本当に友達でいてくれてありがとう。クールに見える久米さんへ」と感謝した。

久米さんは１日に肺がんのため死去した。８１歳だった。所属事務所のオフィス・トゥー・ワンが１３日に発表した。通夜、葬儀には、遺族の意向により、近親者にて執り行った。

ＴＢＳアナウンサーを経てフリーに転身し、１９８５年からテレビ朝日系報道番組「ニュースステーション」のキャスターを１８年半にわたり務め、「今までにない全く新しい報道番組を目指す」というコンセプトで民放の報道番組の常識を覆した。２０２０年には、当時唯一のレギュラー番組だったＴＢＳラジオ「久米宏 ラジオなんですけど」が終了していた。

久米さんは、早大卒業後の６７年４月にＴＢＳにアナウンサーとして入社。ラジオのパーソナリティーなどを経て、「ぴったし カン・カン」の司会で全国的な知名度を得るようになった。黒柳徹子との安定感抜群のコンビで人気を博した「ザ・ベストテン」などの司会を担当し、７９年にフリーに転身。日本テレビ系「おしゃれ」司会など、民放各局で活躍した。