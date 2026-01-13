【きょうの天気】全国的に風強まる 日本海側や北日本は広く雨や雪 水曜日にかけて暴風や暴風雪にも警戒 1月13日
火曜日は全国的に風が強まり、日本海側や北日本は広く雨や雪が降る見込みです。気温は広い範囲で月曜日より高く、3月並みの暖かさになる所もありそうです。
低気圧が発達しながら日本海を進み、前線が西日本から北日本を通過する見込みです。午後も日本海側や北日本を中心に雨や雪の降る所があり、降り方が強まる所がありそうです。大気の状態が不安定になるため、落雷や突風にも注意が必要です。
また晴れる所も含めて、全国的に風が強まりそうです。特に北日本や北陸では水曜日にかけて非常に強い風が吹いて、暴風や暴風雪となる所がある見込みです。
【予想最大瞬間風速】火曜日から水曜日にかけて
▼東北地方 30メートル
▼北陸地方 35メートル
最高気温は広い範囲でこの時季としては高く、西日本や東日本の太平洋側では15℃くらいまで上がる所もあるでしょう。3月並みの気温になる所も多いですが、午後は日本海側から次第に冷たい風が吹いて、急に寒くなる所もある見込みです。
気温の変化や雪の多い地域ではなだれにご注意ください。
【火曜日の各地の予想最高気温】
札幌： 0℃ 釧路： 2℃
青森： 5℃ 盛岡： 2℃
仙台：11℃ 新潟： 8℃
長野： 6℃ 金沢： 9℃
名古屋：11℃ 東京：16℃
大阪：13℃ 岡山：13℃
広島：15℃ 松江：10℃
高知：14℃ 福岡：13℃
鹿児島：17℃ 那覇：21℃