火曜日は全国的に風が強まり、日本海側や北日本は広く雨や雪が降る見込みです。気温は広い範囲で月曜日より高く、3月並みの暖かさになる所もありそうです。

低気圧が発達しながら日本海を進み、前線が西日本から北日本を通過する見込みです。午後も日本海側や北日本を中心に雨や雪の降る所があり、降り方が強まる所がありそうです。大気の状態が不安定になるため、落雷や突風にも注意が必要です。

また晴れる所も含めて、全国的に風が強まりそうです。特に北日本や北陸では水曜日にかけて非常に強い風が吹いて、暴風や暴風雪となる所がある見込みです。

【予想最大瞬間風速】火曜日から水曜日にかけて

▼東北地方 30メートル

▼北陸地方 35メートル

最高気温は広い範囲でこの時季としては高く、西日本や東日本の太平洋側では15℃くらいまで上がる所もあるでしょう。3月並みの気温になる所も多いですが、午後は日本海側から次第に冷たい風が吹いて、急に寒くなる所もある見込みです。

気温の変化や雪の多い地域ではなだれにご注意ください。

【火曜日の各地の予想最高気温】

札幌： 0℃ 釧路： 2℃

青森： 5℃ 盛岡： 2℃

仙台：11℃ 新潟： 8℃

長野： 6℃ 金沢： 9℃

名古屋：11℃ 東京：16℃

大阪：13℃ 岡山：13℃

広島：15℃ 松江：10℃

高知：14℃ 福岡：13℃

鹿児島：17℃ 那覇：21℃