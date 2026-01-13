LiSA、約2年ぶり全国ホールツアーが終了 4月から15周年イヤーに突入
歌手のLiSAが、約2年ぶりとなる全国ホールツアーを開催し、全18公演を完走、約4万人を動員した。
【ライブ写真多数】4種類の衣装で圧巻パフォーマンス！LiSA、東京国際フォーラム公演の模様
昨年9月から全国ホールツアー『LiVE is Smile Always〜PATCH WALK〜』を開催してきたLiSAは、12日にツアーファイナルとなる三重公演を無事終了。全18公演で合計約4万人を動員した。
今年15周年イヤーを迎えるLiSAの足跡を辿り、繋いでいくという意味が、ツアータイトルの「PATCH WALK」に込められた本ホールツアー。昨年大きな話題となった『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』主題歌「残酷な夜に輝け」や、テレビアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』オープニングテーマ「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」をはじめ、ツアーコンセプトとして制作された未発表曲「Patch Walk」、会場ごとの日替わり曲など、新旧を織り交ぜた全22曲のセットリストを、4種類の衣装で披露した。
5日の東京国際フォーラム公演では、4月から突入するソロデビュー15周年イヤーを祝う企画が先行して発表されていたが、改めてファイナル公演となった三重公演でも、会場は15周年イヤーの幕開けを祝う大きな熱気に包まれ、ホールツアーを締めくくった。15周年イヤーの企画は、今後も続々と発表される予定だ。
【ライブ写真多数】4種類の衣装で圧巻パフォーマンス！LiSA、東京国際フォーラム公演の模様
昨年9月から全国ホールツアー『LiVE is Smile Always〜PATCH WALK〜』を開催してきたLiSAは、12日にツアーファイナルとなる三重公演を無事終了。全18公演で合計約4万人を動員した。
今年15周年イヤーを迎えるLiSAの足跡を辿り、繋いでいくという意味が、ツアータイトルの「PATCH WALK」に込められた本ホールツアー。昨年大きな話題となった『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』主題歌「残酷な夜に輝け」や、テレビアニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』オープニングテーマ「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」をはじめ、ツアーコンセプトとして制作された未発表曲「Patch Walk」、会場ごとの日替わり曲など、新旧を織り交ぜた全22曲のセットリストを、4種類の衣装で披露した。
5日の東京国際フォーラム公演では、4月から突入するソロデビュー15周年イヤーを祝う企画が先行して発表されていたが、改めてファイナル公演となった三重公演でも、会場は15周年イヤーの幕開けを祝う大きな熱気に包まれ、ホールツアーを締めくくった。15周年イヤーの企画は、今後も続々と発表される予定だ。