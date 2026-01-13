プロ野球・ロッテは13日、球団OBの大谷智久氏が1月1日から、成田翔氏が2月1日からマリーンズ・ベースボールアカデミーのテクニカルコーチに就任したことを発表しました。

2人はの通常スクールおよびムービーレッスンでのコーチングや、県内の幼稚園や小学校を訪問して野球の基礎を教える活動「ベースボールチャレンジ」を通して野球普及活動にも携わるといいます。

大谷氏は2010年から10年で340試合に登板。2021年からロッテでコーチとして就任。昨季は投手コーディネーターとして尽力しました。成田氏は2015年ドラフト3位で入団。昨季は社会人野球チームでスタッフとして選手を支えました。

球団を通じ大谷氏は「皆さんにとって野球の時間が、より充実したものになるよう、これまでに得た経験を活かしながら、一日一日を大切に、丁寧にサポートしていきます。楽しみながら練習を重ね、共に成長していきましょう。グラウンドで皆さんにお会いできる日を心待ちにしています」、成田氏は「『夢』や『目標』を持つことは、子どもたちが成長していく上でとても大切なことだと思います。子どもたちひとりひとりが掲げる夢や目標に向かって、共に挑戦していきたいです。悔しいことも、嬉しいことも、すべてが大切な経験です。たくさんの経験を重ねながら、一つでもレベルアップし、野球が今よりもっと上手くなれるよう一緒に頑張っていきましょう。これからよろしくお願いします」とコメントしました。