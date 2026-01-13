ロープで引っ張り合いっこ遊びを始めた2匹のボーダーコリーさん。すぐ隣でもう1匹のボーダーコリーさんが…。まさかの可愛すぎる行動が話題になっているのです。

思わず頬が緩んでしまう、独特で愛くるしい遊び方を捉えた光景は記事執筆時点で47万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなりました。

【動画：2匹の犬が引っ張り合いっこを始めた結果→なぜか『もう1匹の犬』が…まさかの行動】

2匹の犬が引っ張り合いっこを始めた結果

Xアカウント『@chiroru_border』に投稿されたのは、ボーダーコリー3きょうだいのお姿。

「チロル」くんと「ノエル」ちゃんは、お気に入りのロープを片方ずつくわえて引っ張り合いっこ遊びを始めたのだといいます。

もう1匹の犬が隣で…まさかの行動に反響

すると、「フラウ」ちゃんはお魚のぬいぐるみをくわえてすぐ隣に立ち、参加し始めたのだとか。

チロルくんとノエルちゃんがガルガルと唸りながら、ロープをブンブンと振り回すと…まるで連動しているかのように、お魚のぬいぐるみをブンブンと振り回すというフラウちゃん。

そのタイミングはあまりにも完璧で、ロープとお魚のぬいぐるみも繋がっているのでは…？と感じてしまう程なのだとか。

フラウちゃんの表情も、真剣そのもので本当に引っ張り合いっこをしているかのようで、一見すると関係のないおもちゃをくわえているだけ…とは到底信じられないくらいのシンクロっぷり。

この遊び方は、3きょうだいの中では日常となっているようで、飼い主さんも大好きな遊びのひとつなのだとか。

チロルくん、ノエルちゃん、フラウちゃんの微笑ましいそのお姿は、多くの人々をほっこりと和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「まて 君は魚を咥えているだけではないか！ｗｗｗ」「仮想綱引き可愛すぎ」「縄にシンクロしてるのか、仲間にシンクロしてるのか」「応援団可愛い」「気持ちだけでもね」など多くのコメントが寄せられています。

仲良しボーダーコリー3きょうだいの日常

2020年生まれのボーダーコリー3きょうだい、それぞれ個性に溢れておりとても仲が良いのだといいます。一緒に遊んだりのんびり過ごしたり…。ボーダーコリーの魅力に溢れたその日常はとても尊いもの。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすボーダーコリー3きょうだいの日常は、日々たくさんの癒やしや驚き、そして笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@chiroru_border」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。