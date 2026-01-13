わんこに"おてとおかわり"をさせてみた飼い主さん。すると、驚くほどキレが良すぎる"おかわり"が炸裂！この動きがTikTokに投稿されると、記事執筆時点で54万再生を突破し、「キレよすぎるwww」「2個目キリッwww」「2個目やばいｗｗ」といった爆笑の声が殺到しました！

犬に"おてとおかわり"させてみたら…

TikTokアカウント「bichondaisuki」さまは、ビションフリーゼの「くるり」くんの日常を紹介しています。

モフモフでフワッフワなくるりくんは、学習能力も高く、さまざまなことを覚えてきたそうです。もちろん、「おて」と「おかわり」も習得済みなのですが、飼い主さんが指示すると……

「おて」に対して、ものすごい勢いで右足をザシュッと差し出してくる、くるりくん。さらに、「おかわり」を指示すると……

なんと、左足だけでなく、全身を捻って全力「おかわりいいいい！」。さらにおかわりすると、顔をサッと素早く上げてキメ顔も忘れません！

キレが良すぎる動きに爆笑！

あまりにも激しい「おかわり」を披露してくれたくるりくん。飼い主さんがもう一度、「おて」と指示すると……

やっぱり激しい！1回目の時よりも頭を振りかぶり、全身で「おて」をしてくるではありませんか！そして、おてができると、キメ顔も忘れません！満面の笑みが素敵です、くるりくん！

続いて二度目の「おかわり」は……

なんと、前足を天高く掲げ、そのまま勢いよく振り下ろすスタイル！あまりの激しさに、「おかわり」が飼い主さんの手をすり抜けてしまっています（笑）

それでもやっぱりやりきった表情のくるりくん。可愛い見た目とは裏腹に、動きが激しいところも愛らしいですね！

あまりにもキレッキレな動きがSNSで話題に

あまりにもキレッキレなくるりくんの動きは、TikTokに投稿されると多くのSNSユーザーの注目をかっさらうほど話題に！投稿は54万回以上も再生され、「キレよすぎるwww」「2個目キリッwww」「2個目やばいｗｗ」といった声が寄せられました。

TikTokアカウント「bichondaisuki」さまでは、今回ご紹介したくるりくんの何気ない日常の様子が不定期に更新されています。

ちょっぴり動きが激しめで、ふわふわモコモコな毛がブルブルと揺れる姿がとっても愛らしいくるりくん。ぜひ他の日の投稿もチェックしてみてくださいね！

くるりくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

